Hyperbook – poznaj nowe laptopy z pełną mocą Raptor Lake Refresh

Laptopy marki to całkowicie nowe i odświeżone propozycje. Korzystają z procesorów Intel CoreRaptor Lake Refresh oraz Meteor Lake-U. Pierwsze przeznaczone są do działań, gdzie liczy się maksymalna wydajność, drugie natomiast są uniwersalne i posłużą każdemu niezależnie od tego, do czego potrzebuje laptopa.

Laptopy Hyperbook z możliwością dostosowania sprzętu do indywidualnych potrzeb i wymagań

Laptopy Hyperbook mają umożliwić nieograniczoną rozrywkę oraz płynne przetwarzanie danych w nawet najbardziej wymagających aplikacjach. Przedstawicielem najwydajniejszej linii urządzeń dla graczy i profesjonalistów jest seria Liquid. Dzięki możliwości opcjonalnego podłączenia do zewnętrznej stacji chłodzącej, można dodatkowo zredukować hałas oraz wydzielanie ciepła. Dlatego należące do niej urządzenia mogą pracować przez dłuższy czas z najwyższym możliwym w danym momencie taktowaniem CPU i GPU.

Druga linia, nazwana po prostu “L” to laptopy lekki i smukłe z ekranami 14″ oraz 16″. Mimo swojej lekkości mają odporność potwierdzoną przez certyfikat MIL-STD 810H. Ich obudowa to specjalny stop, łączący w sobie aluminium oraz magnez. Czas pracy na zasilaniu z baterii wynosi maksymalnie 20 godzin dla modelu L14 i 18h dla L16.

Personalizacja laptopa jest możliwa dzięki dwóm rzeczom. Pierwsza to opcja wyboru komponentów. Dzięki temu da się perfekcyjnie dopasować sprzęt do indywidualnych potrzeb. Hyperbook pozwala na wiele nowatorskich rozwiązań, w tym montaż nawet 96 GB pamięci RAM DDR5 (5600 MHz), do trzech dysków PCIe oraz kart sieciowych Wi-fi 6.

Dodatkowo każdy zamawiający laptop ma opcję wykonania nadruku w technologii UV według własnego projektu. Pozwala to na ozdobienie urządzenia oraz nadanie mu unikalności. A może grawer? Jest to eleganckie i trwałe rozwiązanie dla tych, którzy preferują subtelne i profesjonalne wykończenie. Wybór między tymi dwiema metodami zależy od osobistych preferencji, przeznaczenia laptopa oraz oczekiwanego efektu końcowego.

Urządzenia Hyperbook z mocnymi procesorami na pokładzie

W laptopach Hyperbook zostały zastosowane procesory Intel Core i7-14700HX z TDP 55W (20 rdzeni i 28 wątków) oraz i9-14900HX (24 rdzenie, 32 wątki) z TDP 55W. W chwili obecnej to jedne z najwydajniejszych CPU dostępnych na rynku. Ich moc można połączyć z mocą kart graficznych GeForce RTX 40, zapewniając sobie najwyższą jakość obrazu i płynność w najbardziej zaawansowanych zastosowaniach. Mniej wymagający użytkownicy mogą postawić na jednostki Ultra 5 125U (10 rdzeni, 12 wątków) z serii Intel Meteor Lake-U. Dzięki nim czas pracy urządzenia może wynosić do 20 godzin!

Trzecia opcja to należący do 13. generacji procesor Intel Core i7-13620H (10 rdzeni, 16 wątków) z TDP 45W. Oferuje wysoką wydajność i jednocześnie pozwala uzyskać optymalną cenę laptopa. Doskonale nadaje się do prac biurowych, edukacji oraz mniej wymagających zastosowań.

Oto wybrane modele laptopów Hyperbook:

Hyperbook L14 – procesor Ultra 5 125U, obudowa aluminiowo-magnezowej, do 2 SSD PCIe, maksymalnie 40GB RAM DDR5, ekran 14″ FHD+, czas pracy na baterii do 20 godzin;

Hyperbook NP5 – procesor i7-14700HX, karta graficzna GeForceRTX 4050/4060 lub 4070, do 96GB pamięci RAM, do 2 dysków SSD PCIe, ekran 15,6” FHD 144Hz, port Thunderbolt 4, aluminiowa pokrywa matrycy;

Hyperbook SL506 – procesor i9-14900HX, karta graficzna GeForceRTX 4060 lub 4070, do 2 dysków SSD PCIe, do96GB pamięci RAM, ekran 15,6” 240Hz i funkcją G-SYNC, port Thunderbolt 4, aluminiowa obudowa;

HyperbookGTR Raptorto – procesor Intel Core i9-14900HX, karty graficzne GeForce RTX 4080/RTX 4090, do 96GB pamięci RAM, do 3 dysków SSD PCIe, w tym jeden PCIe 5.0, ekran z przekątną 17,3” w rozdzielczości QHD i odświeżaniem 240 Hz, dwa złącza Thunderbolt 4;

Hyperbook V17 Liquid – opcjonalne chłodzenie cieczą, procesor Intel Core i9-14900HX, karta graficzna GeForce RTX 4080 lub RTX 4090, do 96GB pamięci RAM, maksymalnie dwa dyski SSD PCIe. Przekątna ekranu wynosi 17,3”, a jego odświeżanie wynosi 240Hz.

Co jeszcze wyróżnia laptopy Hyperbook to doskonały stosunek jakości do ceny. Dlatego jeśli szukasz nowego sprzętu, warto postawić na tę właśnie markę!