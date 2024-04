iOS 18 wprowadzi kilka istotnych ulepszeń produktywności

Zarówno iOS 18, jak i iPhone’y 16 zapowiadają się bardzo ekscytująco

Już od miesięcy dochodzą do nas różne plotki i przecieki, skupiające się na wyliczaniu ulepszeń, które Apple ma zamiar w tym roku nam przedstawić. Jeśli chodzi o nowości w oprogramowaniu, główne zmiany poznamy już niedługo, a dokładnie podczas dorocznej konferencji WWDC mającej obyć się już w czerwcu. Tymczasem wciąż możemy przyglądać się kolejnym szczegółom ujawnionym przez leakerów.

Oczywiście największe zainteresowanie budzi sztuczna inteligencja i rozwiązania, jakie ze sobą przyniesie. Jednak tym razem warto skupić się na czymś innym, bo aktualizacja iOS 18 nie będzie kręcić się tylko wokół SI. Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez AppleInsider, gigant z Cupertino ulepszy aplikację Notatki, poprzez integrację niektórych funkcji dla zaawansowanych użytkowników. Te zmiany mają potencjalnie obejmować natywny rejestrator dźwięku oraz obsługę notatek matematycznych. Prawdopodobnie w ten sam sposób zostaną ulepszone aplikacje także na iPadach i komputerach Mac, w ramach aktualizacji iPadOS 18 i macOS 15.

Obecnie Apple Notes obejmują importowanie nagrań audio z aplikacji Notatki głosowe, co jest niepotrzebną komplikacją, wymagającą od nas używania dwóch programów do tak trywialnej czynności. Umieszczenie w Notatkach rejestratora może być więc świetnym ulepszeniem, któ®e zachęci większą liczbę użytkowników do korzystania z tej funkcji. Przede wszystkim jednak będzie to po prostu uproszczenie, na które długo trzeba było czekać. Podobnie sprawa ma się z integracją z aplikacją Kalkulator. Obie te zmiany znacząco wpłyną na produktywność i pomogą Apple’owi konkurować z rozwiązaniami innych firm, cechujących się większym zaawansowaniem.

A skoro już wspominamy o kalkulatorze, to może się okazać, że gigant z Cupertino w końcu wprowadzi tę aplikację na iPady. Trudno uwierzyć, że do tej pory jej tam nie ma, a jednak. Tak podstawowa apka, dostępna na iPadach, komputerach Mac, a nawet Apple Watch, jakoś umknęła podczas przygotowywania iPadOS, co zakrawa na dość nieśmieszny żart. Wypadłoby więc nareszcie posłuchać niekończących się skarg użytkowników i nadrobić ten wstydliwy brak, uzupełniając pakiet aplikacji na iPadach.

iOS 18, iPadOS 18, macOS 18 oraz watchOS 11 zostaną zaprezentowane już 10 czerwca. Wówczas Apple przedstawi nam bliżej szykowane zmiany i nowości, jednak jak zwykle, nowe systemy operacyjne w stabilnej wersji trafią na urządzenia producenta dopiero jesienią, po premierze tegorocznych iPhone’ów i kolejnej generacji Apple Watch.