Jak kupić smartfon nawet 1500 złotych taniej? Skorzystać z programu Plus Odkup

Kup smartfon nawet 1500 złotych taniej w programie Plus Odkup

Plus już dawno ruszył z programem Odkup, pozwalający na oszczędność podczas zakupu nowego smartfona. Pozbawia nas też dylematu, co zrobić ze starym urządzeniem, a dodatkowo przyczynia się do propagowania ekologicznych rozwiązań. Wystarczy udać się do salonu operatora i wziąć ze sobą swój używany telefon. Najpierw jednak polecam sprawdzić, czy jest on objęty programem (lista sprzętów biorących udział w Programie znajduje się tu). Tam sprzedawca, korzystając ze specjalnej aplikacji, określi jego stan techniczny i na podstawie uzyskanych wyników oraz oceny stanu ekranu i obudowy, wyceni przyniesione urządzenie. Określona kwota zostanie natomiast odliczona od zobowiązań klienta i może zostać przeznaczona na pokrycie części opłat za nowego smartfona. Ponadto biorąc udział w programie Plus Odkup, można zyskać dodatkową, dedykowaną zniżkę na wybrane modele. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.plus.pl/plusodkup.

Dzięki skorzystaniu z Plus Odkup możemy przyczynić się do zmniejszenia ilości elektrośmieci, bo operator współpracując z Digital Care daje telefonom drugie życie – są one później dostępne jako modele odnowione, a jeśli jest to niemożliwe, są odpowiednio utylizowane. Ponadto spada nam z głowy konieczność samodzielnego odsprzedania sprzętu, co również jest wygodne i oszczędza czas.

Skoro już mówimy o oszczędności czasu, to Plus ma nawet specjalną aplikację, która pomoże nam uzyskać wstępną wycenę używanego smartfona przed wizytą w salonie. Aby sprawdzić wartość swojego telefonu, należy pobrać aplikację Plus Odkup ze sklepu Google Play lub App Store. Aplikacja jest dostępna dla wszystkich użytkowników, niezależnie od aktualnego operatora.

Jak już wspomniałam, dzięki skorzystaniu z programu Odkup, możemy już na wstępie uzyskać nawet 1500 złotych zniżki na zakup nowego smartfona. Wśród atrakcyjnych ofert z dedykowaną zniżką za udział w programie są m.in. smartfony Samsung z serii Galaxy S24: