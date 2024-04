Kobo Libra Colour i Kobo Clara Colour – kolor na poważnie zmierza do czytników e-booków

E-Ink Kaleido 3

Wzrost zainteresowania kolorowymi czytnikami wiąże się z udoskonaleniami ekranów. Pierwsze generacje kolorowego e-papieru miały wyprane kolory, a obraz widoczny na nich był mało szczegółowy i do tego wolno się odświeżał.

Dzięki udoskonaleniom udało się rozwiązać najpoważniejsze problemy kolorowych wyświetlaczy. Rozdzielczość E-Ink Kaleido wzrosła w 3 wersji ze 100 do 150 dpi i choć wciąż jest o połowę mniejsza w porównaniu z monochromatycznymi ekranami E-Ink Carta 1200, to dzięki poprawionemu kontrastowi i nasyceniu kolorów obraz jest dużo bardziej czytelny. Znacznie szybsze jest także odświeżanie ekranów nowej generacji. E-Ink Kaleido 3 wyświetla 16 odcieni szarości oraz do 4096 kolorów.

Kobo Libra Colour

Wyświetlacz 7-calowy wyświetlacz E Ink Kaleido 3 z funkcją FastGLR i trybem ciemnym

1264 × 1680

300 PPI – czarno-białe treści

150 PPI – kolorowe treści Pamięć 32 GB CPU Dual 2,0 GHz Łączność Wi-Fi 802.11 ac/b/g/n (dwuzakresowa 2,4 i 5 GHz), technologia bezprzewodowa Bluetooth oraz łącze USB typu C Bateria 2050 mAh Wodoszczelny IPX8 – do 60 min na 2 metrach głębokości Przednie oświetlenie ComfortLight PRO – możliwość regulacji jasności i temperatury barwowej w celu redukcji światła niebieskiego Wymiary 144,6 × 161 × 8,3 mm Waga 199,5 g

Nowy czytnik jest urządzeniem wyposażonym w ekran E-Ink Kaleido 3 o rozmiarze 7 cali, kompatybilnym ze stylusem Kobo Stylus 2, dzięki któremu można na nim wykonywać także notatki. Libra Colour ma 32 GB pamięci na pliki, a naładowana bateria powinna wystarczyć na 20 godzin pracy z podświetleniem na 30% i wyłączonym Wi-Fi/BT (konretnie producent podaje czas pracy jako 40 dni użytkowania czytnika po pół godziny dziennie).

Wraz z czytnikiem debiutuje przeznaczone do niego etui SleepCover, które może wybudzać i usypiać czytnik oraz ma wydzielone magnetyczne miejsce na stylus. Dostępna będzie także uproszczona, tańsza wersja Basic SleepCover

Kobo Clara Colour

Wyświetlacz 6-calowy wyświetlacz E Ink Kaleido 3 z funkcją FastGLR i trybem ciemnym

1448 × 1072

300 PPI – czarno-białe treści

150 PPI – kolorowe treści Pamięć 16 GB CPU Dual 2,0 GHz Łączność Wi-Fi 802.11 ac/b/g/n (dwuzakresowa 2,4 i 5 GHz), technologia bezprzewodowa Bluetooth oraz łącze USB typu C Bateria 1500 mAh Wodoszczelny IPX8 – do 60 min na 2 metrach głębokości Przednie oświetlenie ComfortLight PRO – możliwość regulacji jasności i temperatury barwowej w celu redukcji światła niebieskiego Wymiary 112 × 160 × 9,2 mm Waga 174 g

Kobo Clara Colour to czytnik bliźniaczo podobny do swojego monochromatycznego brata, Clara BW.Oba urządzenia mają ekrany o przekątnej 6 cali, przy czym jak sama nazwa wskazuje, wersja Colour ma panel Kaleido 3, a wersja BW dobrze znany panel Carta. Kobo deklaruje, że akumulator czytnika Clara Colour wystarczy na 53 dni pracy po pół godziny dziennie przy podświetleniu ustawionym na 10% i przy wyłączonej łączności bezprzewodowej.

Zarówno Kobo Libra Colour jak i Clara Colour są wodoszczelne i powinny wytrzymać zanurzenie w wodzie do 2 metrów na czas 1 godziny, co potwierdza certyfikat IPX8. Czytniki w oprogramowaniu oferują funkcję ComfortLight Pro, która służy do redukcji niebieskiej składowej w podświetleniu w określonym czasie, oraz integrację z księgarnią Kobo.

Nowe czytniki dostępne będą w sklepach od 30 kwietnia, lecz już można składać zamówienia w przedsprzedaży. Kobo Libra Colour wyceniony został na 999 zł, stylus 319 zł, etui SleepCover na 179 zł, a wersja Basic na 139 zł. Model Clara Colour kosztować będzie 699 zł, etui natomiast wycenione zostały na 90 zł.

