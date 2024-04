Microsoft ma sposób na wielki problem komputerów kwantowych. Powstało najbardziej niezawodne tego typu urządzenie

Komputery kwantowe mają ogromny potencjał, ale nie są wolne od problemów. Bardzo poważnym ograniczeniem jest dla nich szum mogący zaburzać wykonywanie obliczeń. Z przedstawionych danych wynika, że kwantowy układ obliczeniowy poddany testom może zmniejszyć poziom błędów z zakresu przetwarzania danych o współczynnik 800.

To gigantyczny postęp mogący rzutować na przyszłość całej tej dziedziny. Artykuł na ten temat ma obecnie formę preprintu, dlatego warto podchodzić do opublikowanych danych z pewnym dystansem. Publikację znajdziecie pod tym adresem. Przeprowadzone eksperymenty dotyczyły czterech logicznych kubitów wykonanych przy użyciu 30 fizycznych kubitów w procesorze kwantowym H2.

Komputery kwantowe miały do tej pory problem z błędami, ale wysiłki naukowców z Microsoftu i Quantinuum dają nadzieję na uporanie się z tą kwestią

Nawet liczba tych eksperymentów robi ogromne wrażenie, ponieważ było ich aż 14 tysięcy. Mimo tak wielkiej liczby, członkowie zespołu badawczego nie odnotowali ani jednego błędu, który nie zostałby skorygowany. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, inżynierowie chcieliby wdrożyć zastosowane rozwiązanie w hybrydowym superkomputerze wykorzystującym aż 100 logicznych kubitów.

O skali problemu jakim są błędy w obliczeniach kwantowych najlepiej świadczy fakt, że w konwencjonalnych układach występuje średnio jeden błąd na… miliard miliardów. Dla kontrastu fizyczne kubity stosowane w obwodach kwantowych wykazują współczynników błędów na poziomie 1 na 100. Dzięki rewolucyjnym dokonaniom naukowców związanych z Microsoftem i Quantinuum logiczne kubity wykazują częstotliwość błędów na poziomie 1 na 100 000.

800-krotna poprawa to genialna wiadomość dla wszystkich komputerów kwantowych. Drzemiący w nich potencjał jest bardzo duży, lecz bez uporania się z dotychczasowymi ograniczeniami trudno będzie go wydobyć. Jak można będzie wykorzystać komputery kwantowe, gdy już zostaną wprowadzone do codziennego życia? Zastosowań jest cała masa, od projektowania materiałów o nowatorskich właściwościach, przez tworzenie innowacyjnych leków, po badanie największych tajemnic wszechświata, na przykład związanych z tempem jego ekspansji czy istnieniem ciemnej materii.