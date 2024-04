Lenovo szykuje urządzenia ze Snapdragon X Elite. To nowe wersje istniejących modeli

Lenovo planuje wprowadzenie swoich flagowców z układami Snapdragon X Elite jeszcze w tym roku. Będą to odświeżone modele Yoga Slim 7 z wyświetlaczem 14,5″ oraz ThinkPad T14. Czego można się po nich spodziewać?

Lenovo i Snapdragon X Elite – wyniki testów są bardzo obiecujące

Yoga Slim 7 jest już na rynku, a urządzenie zasila procesor Intel Ultra Core. Nowa edycja z układem Snapdragon X Elite będzie oferowana w dwóch wariantach RAM-u: 16 oraz 32 GB. Została przetestowana w Geekbench, gdzie osiągnęła 2427 pkt. w jednym teście oraz 14254 pkt. w teście wielu rdzeni. W pierwszym przypadku oznacza to, że doskonale nadaje się do codziennego użytkowania, w drugim – może wykonywać płynnie nawet wymagające zadania. Tutaj ma wydajność na poziomie Apple M3 Pro.

W teście kompresji plików uzyskał 2075 pkt., co oznacza, że szybko pakuje archiwa, a przy HTML5 miał 2745 pkt. Oznacza to płynne odtwarzanie treści interaktywnych, a także materiałów wideo i gier osadzonych na stronach internetowych. W obu przypadkach wyniki są lepsze niż przy procesorach Intela. Dodatkowy test dotyczył edytowania zdjęć – tutaj Snapdragon X Elite uzyskał 2411 pkt., co oznacza wydajne czynności edycyjne.

Niestety, o modelu ThinkPad T14 z układem Snapdragon X Elite nie wiemy aż tyle – poza tym, że jest przez Lenovo szykowany. Jednak rezultaty osiągnięte przy modelu Yoga Slim 7 pozwalają nam spodziewać się podobnego wzrostu wydajności.