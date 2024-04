Copilot w Microsoft 365 otrzymuje szesnaście nowych języków. Co z polskim?

Gdy w Microsoft 365 pojawił się Copilot, wspierał osiem głównych języków: angielski, hiszpański, japoński, francuski, niemiecki, portugalski, włoski oraz chiński. Jednak zgodnie z przyjętą przed wieloma laty polityką firmy, każda jej usługa ma być dostępna we wszystkich językach lokalnych. Toteż nie może dziwić, że pakiet wspieranych został poszerzony. A czy znalazł się wśród nich polski?

Microsoft 365 – jakimi językami mówi teraz Copilot?

Jak podaje Microsoft w swoim wpisie blogowym, Copilot w usłudze Microsoft 365 wspiera od dzisiaj szesnaście dodatkowych języków, co daje nam w sumie dwadzieścia cztery obsługiwane. Na liście znajdziemy: arabski, czeski, duński, niderlandzki, fiński, hebrajski, węgierski, koreański, norweski, rosyjski, szwedzki, ukraiński, tajski oraz polski. Tak jest, Copilot będzie mówić po naszemu. Oczywiście nie jest to nowość, ponieważ robi to już choćby w przeglądarce Edge, ale warto wiedzieć, że nasz język nie jest pomijany.

Wraz z wprowadzeniem kolejnych języków Microsoft deklaruje także poprawki związane z wydajności, precyzją oraz ogólnie całą obsługą klientów. Ma to przełożyć się na komfort korzystania z wirtualnego asystenta, co wpłynie na wygodniejszą i szybsza pracę, analizę dokumentów oraz inne czynności związane z zdaniami służbowymi. Poprawki te jednak nie pojawią się od razu, a będą stopniowo wprowadzane w kolejnych miesiącach.

Czytaj też: Copilot zyskuje kolosalne wzmocnienie – korzysta z najnowszego GPT

Microsoft 365 jest dostępny w systemie płatnych subskrypcji. Najtańszy to 299,99 zł za rok dla osoby prywatnej, podczas gdy dla biznesu najtańszy to Basic w cenie 5,60 ero/mies. od osoby najdroższy to Premium – jego cena to 20,60 euro/mies. za użytkownika. Już od jutra, czyli 1 maja, Microsoft wprowadzi dodatkowy plan dla szkolncitwa wyższego.