Microsoft Edge 124 udostępniony. A wraz z nim trzy ważne łatki bezpieczeństwa

Microsoft w poprzednich edycjach swojej przeglądarki wprowadził mnóstwo nowości, a w tej od nich odpoczniemy. Będziemy mogli za to poczuć się bardziej bezpieczni, ponieważ główną atrakcją tego wydania jest wprowadzenie łatek bezpieczeństwa. Czego konkretnie dotyczą?

Edge 124 – oto nowości

Co istotne, poprawki te nie są związane z samym Edge, ale silnikiem Chromium, na którym się opiera. Dlatego również inne związane z nim przeglądarki powinny je otrzymać – o ile już ich nie dostały. Niestety, Microsoft nie poinformował dokładnie o konkretnych zmianach, wiemy jedynie tyle, że mają przynieść lepszą wydajność oraz wspomniane bezpieczeństwo. W tym celu zlikwidowane zostają podatności CVE-2024-29986, CVE-2024-29987 oraz CVE-2024-29991.

Użytkownicy biznesowi otrzymali inne nowości – w tym trzy nowe polityki oraz lepsze metody zarządzania firmowymi e-mailami. Usługa zarządzania Microsoft Edge zapewnia administratorom nową, dedykowaną przestrzeń do zarządzania wszystkimi zasadami związanymi ze sztuczną inteligencją w przeglądarce Edge. Pomaga to zwiększyć bezpieczeństwo i produktywność zarządzanych użytkowników i urządzeń.

Jeśli korzystasz na co dzień z Edge, warto dokonać aktualizacji już od razu i cieszyć się perfekcyjnie działającą, bezpieczną przeglądarką. Dla użytkowników biznesowych również jest to zalecane, ponieważ nie tylko dodaje zabezpieczenia, ale również nowe polityki mogą być bardzo praktycznym rozwiązaniem w pracy organizacji.

A kolejna edycja przeglądarki, która trafiła już do kanału Dev, przyniesie co najmniej jedną nową funkcję. Ale na to musimy jeszcze kilka tygodni zaczekać.