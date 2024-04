Motorola edge 50 pro już dostępna w sieci Plus

Motorola edge 50 Pro 5G w Plusie

Seria edge 50 zaliczyła dzisiaj premierę w Polsce, jednak jeszcze nie wszystkie modele możemy kupić. Na razie producent wprowadził do sprzedaży tylko edge 50 pro, czyli idealny model pośredni, pomiędzy średniakami a flagowcami, na którego pokładzie znalazło się wiele ulepszeń i funkcji, mających zapewnić mu topową wydajność.

Smartfon ten wyposażono w 6,7-calowy ekran pOLED w rozdzielczości Super HD (1220p), odświeżany z częstotliwością 144 HZ i posiadający certyfikat HDR10+ oraz kalibrację Pantone. Zapewnia to świetnej jakości wyświetlany obraz, niezależnie od tego, czy oglądamy filmy, czy gramy w gry lub oglądamy zdjęcia. Z przodu znalazł się też 50-megapikselowy aparat do selfie wspierany przez sztuczną inteligencję, która czuwa też nad tylną konfiguracją. Do dyspozycji użytkownika jest z tyłu aparat główny 50 Mpix z OIS, 13-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym i funkcją Macro Vision oraz 10-megapikselowy teleobiektyw z OIS i potrójnym zoomem optycznym.

Sercem Motoroli edge 50 pro jest układ Snapdragon 7 Gen 3 wspierany przez 12 GB pamięci RAM z funkcją RAM Boost, oddając jednocześnie w ręce użytkownika aż 512 GB pamięci wewnętrznej. Dużym plusem jest też akumulator 4500 mAh, obsługujący super szybkie ładowanie z mocą aż 125 W. Smartfon działa pod kontrolą Androida 14 z nakładką Hello UX.

Warto również wspomnieć, że cała konstrukcja odporna jest na kurz i wodę zgodnie z normą IP68. Edge 50 pro pojawia się na rynku w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej (Black Beauty) i fioletowej (Luxe Lavender) z wykończeniem z wegańskiej skóry oraz perłowej (Moonlight Pearl), która wykorzystuje ręcznie wykonane we Włoszech polimerowe wykończenie, przez co każdy egzemplarz wygląda nieco inaczej.

Motorola edge 50 Pro 5G 12/512GB dostępna jest już w Plusie za 299 złotych na start i w 12 ratach po 225 zł/mies. (łącznie 2999 złotych). Pamiętajcie też, że w prezencie możecie otrzymać słuchawki moto buds+, również nowość w ofercie producenta. By załapać się na taki gratis, należy do 30 kwietnia 2024 roku kupić smartfon, a następnie wejść na stronę www.motorola-promocja.pl oraz postępować zgodnie z instrukcją w formularzu.

Przy okazji Plus przypomina też o wciąż trwającej Mistrzowskiej ofercie, w ramach której można zyskać trzy abonamenty w cenie jednego, za 99 zł miesięcznie przez 2 lata z rabatami, z pakietem aż 750 GB do wspólnego korzystania. W ramach oferty klienci zyskują również nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz dostęp do usługi All In Streaming w prezencie na 6 miesięcy.