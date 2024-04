Motorola wprowadza do swojej oferty słuchawki bezprzewodowe moto buds i moto buds+

Firmy Bose audiofilom przedstawiać nie trzeba. Dzięki współpracy Motoroli z tą marką powstały dwa nowe modele słuchawek bezprzewodowych, które są atrakcyjne zarówno wizualnie, jak i pod względem oferowanych możliwości. Wyróżnia się tutaj zwłaszcza model moto buds+, gdzie połączono technologię aktywnej eliminacji szumów Bose z korekcją dźwięku poprzez aplikację mobilną.

Bardzo się cieszymy ze współpracy z Motorolą i naszego wkładu w premierę moto buds+. Dzięki integracji technologii Sound by Bose słuchawki douszne łączą się bezproblemowo z urządzeniami Motoroli i oferują wysokiej jakości dźwięk oraz eliminację szumów, z których słynie nasza marka – powiedział Nick Smith, starszy wiceprezes ds. strategii i rozwoju działalności Bose.

Oto moto buds+

Przedstawianie nowych słuchawek producenta najlepszej zacząć od topowego modelu, wyposażonego w podwójne przetworniki dźwięku, które zostały specjalnie dostrojone kątem większej wyrazistości głosu i odtwarzania głębokich, dynamicznych basów. Sprawia to, że dźwięk jest bardziej klarowny, zapewniając lepsze doznania. Nie zabrakło tutaj technologii Hi-Res Audio, pozwalającej na odtwarzanie dźwięku w szerszym zakresie częstotliwości i z 3-krotnie większą szczegółowością.

Słuchawki są kompatybilne z technologią Dolby Head Tracking po sparowaniu z najnowszymi smartfonami motorola edge z dźwiękiem Dolby Atmos, będą więc idealnym dopełnieniem dla Motoroli edge 50 pro czy edge 50 ultra. Nie zabrakło też aktywnej redukcji hałasu, nawet podczas ruchu, za co odpowiada system trzech mikrofonów, które rejestrują dźwięk z trzech różnych punktów, co umożliwia lepszą eliminację hałasu i echa. Dodano też funkcję CrystalTalk AI z zaawansowanym algorytmem eliminującym hałas powodowany przez wiatr – nawet w bardzo wietrzne dni nasz głos będzie idealnie słyszalny. Pełnię możliwości moto buds+ wydobędziemy korzystając z nowej aplikacji moto buds, gdzie można skorzystać z takich funkcji, jak dynamicznie aktywna eliminacja szumów na kilku poziomach, tryb aktywnej adaptacji czy tryb transparentny.

Ten model cechuje się też bardzo wytrzymałą baterią, bo jedno naładowanie wystarcza na odtwarzanie dźwięku przez 8 godzin, a przy wykorzystaniu etui ładującego, można korzystać z nich do 389 godzin. Natomiast 10 minut ładowania wystarczy na 3 godziny słuchania.

Co oferują moto buds?

Model podstawowy też zasługuje na naszą uwagę, zwłaszcza dzięki donośnym przetwornikiem dźwięku oraz certyfikowanym audio o studyjnej jakości. Producent zastosował tutaj dynamiczny przetwornik o średnicy 12,4 mm, który został specjalnie dostrojony pod kątem bardziej klarownego audio. Moto buds mają też certyfikowany system dźwięku o wysokiej rozdzielczości, oferujący szerszy zakres dynamiki i większą szczegółowość.

Dużym plusem jest fakt, że dzięki wsparciu dla aplikacji, słuchawki dają nam też te same opcje personalizacji co droższy model, a więc dynamiczną aktywną eliminację szumu, tryb adaptacyjny oraz tryb transparentny. Użytkownicy mają również możliwość błyskawicznego parowania, łączenia z dwoma urządzeniami i inne funkcje, do których można łatwo uzyskać dostęp w aplikacji moto buds. Te słuchawki mogą działać nawet przez 9 godzin na jednym ładowaniu, a dodatkowe 2 godziny słuchania możemy sobie zapewnić po zaledwie 10 minutach ładowania.

Ceny i dostępność słuchawek z serii moto buds

Jeśli chodzi o ceny, te prezentują się następująco:

moto buds (dostępne w czterech kolorach: grafitowym, różowej brzoskwini, srebrnym oraz zielonym bananie) – 299 złotych,

moto buds+ (dostępne w dwóch kolorach: grafitowym i jasnoszarym) – 599 złotych.

Słuchawki są dostępne w ofercie sklepów: RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, X-KOM oraz w sklepie internetowym eLenovo. Trafiły również do oferty operatorów Plus i Play.