No co się dzieje? Firefox otrzymuje kolejną łatkę

Tydzień temu Mozilla wypuściła łatkę do przeglądarki Firefox. Miało to miejsce zaledwie siedem dni po premierze edycji stabilnej z numerem 125. A teraz otrzymujemy kolejną. Dwie łatki w dwa tygodnie? To nie wygląda dobrze.