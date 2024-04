Nowinka od DeLonghi – seria Magnifica Plus

Opis linii

DeLonghi Magnifica Plus stanowi nawiązanie do jednej z najbardziej popularnych serii automatycznych ekspresów do kawy – DeLonghi Magnifica, w której skład wchodziły klasyki DeLonghi Magnifica S, DeLonghi Magnifica Evo czy DeLonghi Magnifica Start.

Czym charakteryzowały się te urządzenia? Stanowiły one świetny wstęp do złożonego i fascynującego świata kawy. Z jednej strony, tak jak każdy ekspres DeLonghi, oferowały wszystkie podstawowe funkcje, m.in. przygotowanie kaw czarnych i mlecznych, prostą obsługę i konserwację, z drugiej zaś należały do najniższej półki cenowej, w jakiej znaleźć można dobre jakościowo ekspresy automatyczne.

Nazwa Magnifica Plus wyraźnie sugeruje, że mamy do czynienia z wejściem na poziom wyżej. W istocie, seria Magnifica Plus stanowi rozszerzenie swojej „młodszej siostry”. Każda z funkcji dostępnych w wersjach podstawowych jest niejako rozszerzana. W jaki sposób?

Co nowego?

Zacznijmy od tego, co najważniejsze, a więc od parzenia kawy. Podczas gdy ekspresy z serii Magnifica oferowały możliwość zaparzenia zaledwie pięciu naparów, urządzenia z linii Plus mogą zrobić 15, a niektóre nawet 18 naparów! Należy wspomnieć o fakcie, iż część z nich to napary zimne (cold coffee, cold americano), a także napoje, z którymi trudno spotkać się w większości urządzeń, jak chociażby hiszpańskie cortado czy włoskie espresso macchiato.

Każde z pięciu dostępnych w serii urządzeń posiada dotykowy wyświetlacz pozwalający na regulację kawy zgodnie z własnymi preferencjami (można wybrać zarówno rozmiar, jak i moc naparu) oraz aż 4 profile użytkownika dające możliwość zapamiętania swoich preferencji. Łatwość użytkowania sprawia, że obsługa jest niebywale intuicyjna.

W odróżnieniu od reszty modeli DeLonghi Magnifica (z wyłączeniem DeLonghi Magnifica Evo), które wyposażone były w ręczną dyszę do spieniania mleka, modele z rodziny Plus wyposażone są w automatyczny system spieniający LatteCrema Hot, dzięki któremu każdy napar mleczny zdobiony jest aksamitną, mleczną pianką. Gdyby tego było mało, istnieje możliwość wyboru spośród 3 dostępnych konsystencji pianki: gęstej, kremowej lub lekkiej.

Wszystkie 5 urządzeń z serii cechuje kompaktowość, więc pomieszczą się nawet w małej kawalerce. Mimo zbiornika na ziarna o pojemności 250 gramów i pojemnika na wodę mieszczącego 1,9 litra, ekspres DeLonghi Magnifica Plus cechuje ogromna moc 15 barów, stanowiąca gwarancję nienagannego, intensywnego i przede wszystkim esencjonalnego espresso.

Jeśli chodzi o czyszczenie, DeLonghi świetnie rozwiązało także tę kwestię. Zdając sobie sprawę z tego, że skomplikowana konserwacja i czyszczenie ekspresów stanowi trudność dla początkujących użytkowników, ekspres DeLonghi zaprojektowano tak, by większość części można było myć w zmywarce. Utrzymanie odpowiedniego poziomu czystości urządzenia nie będzie stanowiło więc większego problemu.

DeLonghi Rivelia – nowinka z podobnej półki cenowej

Warto wspomnieć, że DeLonghi mocno inwestuje ostatnimi czasy w średnią półkę cenową. Przykładem jest niedawne wprowadzenie do swojej linii modelu DeLonghi Rivelia, który kosztuje dokładnie tyle samo, co najdroższy model z serii Magnifica Plus.

Co oferuje ekspres DeLonghi Rivelia? Innowacyjną technologię Bean Switch umożliwiającą przełączanie się pomiędzy typami ziaren, a także funkcję Bean Adapt, dopasowującą stopień zmielenia, temperaturę parzenia i inne parametry do typu ziaren.

Jednocześnie Rivelia posiada ten sam system spieniania mleka co Magnifica Plus, a także piękną, designerską obudowę, która odnajduje się cudownie w nowoczesnych wnętrzach.

DeLonghi Magnifica Plus – dla kogo?

Jednak wracając do głównego tematu artykułu: dla kogo jest przeznaczony ekspres DeLonghi Magnifica Plus? Z pewnością dla wszystkich tych, którzy marzą o wzniesieniu swoich umiejętności parzenia kawy o poziom wyżej. Dzięki wygodnej, intuicyjnej i prostej obsłudze urządzenia te pozwalają stać się prawdziwym domowym baristą za jednym dotknięciem przycisku.

Można wręcz powiedzieć, że w niektórych aspektach są one bardziej przyjazne dla początkujących użytkowników od klasycznej poprzedniczki, serii Magnifica. Przykład: zautomatyzowanie systemu spieniania mleka czy ułatwienie procesu czyszczenia, a także nowocześniejszy wyświetlacz czynią obsługę naprawdę prostą. Sprowadza się ona do uzupełniania ziaren kawy, wody i mleka, a następnie kliknięciu kilku przycisków, by stworzyć napar idealny.

Jednocześnie ich cena, mimo, że nieco wyższa (co jest zrozumiałe, w końcu w zamian dostajemy wiele dodatkowych funkcji) wciąż nie jest zaporowa dla nowicjuszy. Kompaktowość sprawia dodatkowo, że ekspres nie stanie się przytłaczającym punktem centralnym kuchni, a zaledwie subtelnym dodatkiem.

Podsumowanie

Ekspres DeLonghi Magnifica Plus stanowi ukoronowanie dotychczasowego dorobku włoskiej marki, uosobiając w sobie wszystkie jej wartości. Włoska precyzja, elegancja i dbałość o najmniejszy detal łączą się z łatwą obsługą. Ekspres jest na swój sposób bezpretensjonalny, z jednej strony oferuje rozbudowane funkcje i możliwości, z drugiej zaś nie odstrasza wysokim progiem wejścia.

To idealny ekspres dla tych, którzy chcą sięgnąć po nieco więcej, którym zależy na najlepszym smaku, bezkompromisowym aromacie, a jednocześnie nie chcą spędzać cennego czasu pilnując każdego szczegółu procesu parzenia kawy. Jeśli szukasz ekspresów niezawodnych, sprawdzonych i cenionych przez środowisko miłośników kawy, seria DeLonghi Magnifica Plus jest wyborem, który powinien zwrócić twoją uwagę.