Plus i Oppo startują z konkursem. Do wygrania jest wyjazd na finał Ligi Mistrzów

Kto z nas nie lubi konkursów, zwłaszcza gdy do wygrania są tak atrakcyjne nagrody? Plus i Oppo przygotowali promocję, a jej zasady są bajecznie proste, bo należy jedynie kupić jeden z wyznaczonych produktów i dopełnić kilku formalności oraz wykazać się odrobiną kreatywności, odpowiadając na pytanie.

Czasu nie ma aż tak dużo, bo w konkursie można wziąć udział tylko do 14 maja. Żeby się zakwalifikować, należy:

kupić w salonie Plusa lub na www.plus.pl jeden z produktów objętych promocją – Oppo Reno10 Pro 5G, OppoReno10 5G, Oppo A98 5G lub Oppo A79 5G,

aktywować smartfon, a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy i dołączyć wymagane dokumenty,

zanurzyć się w mistrzowskiej atmosferze i odpowiedzieć na pytanie konkursowe „Jaki jest Twój okrzyk radości, gdy Twoja drużyna strzeli gola?”.

Jeśli jesteście właśnie w trakcie szukania nowego smartfona, to świetna okazja, by oprócz zakupów dać sobie szansę na wygranie świetnych nagród. Oczywiście główną jest pakiet wyjazdowy na finał Ligi Mistrzów, który powędruje do pięciu szczęśliwców. Skłąda się on z biletu na tegoroczny mecz finałowy UEFA Champions League, biletów lotniczych z Warszawy do Londynu i z Londynu do Warszawy, zakwaterowania ze śniadaniem w luksusowym czterogwiazdkowym hotelu oraz transferu na mecz. Niczym więc nie trzeba się już przejmować, bo Plus i Oppo zadbają o to, byśmy mogli oddać się w pełni sportowym emocjom.

W konkursie można również zgarnąć inne nagrody – do 50 osób powędrują słuchawki Oppo Enco Buds2 Pro, a do 30 – vouchery o wartości 200 złotych do sklepu www.r-gol.com. Szczegółowe informacje o promocji znajdziecie na stronie www.plus.pl/liga.

Plus przypomina też, że pozostali fani piłki nożnej będą mieli możliwość oglądania zmagań wielkich drużyn piłkarskich na małym ekranie, bo finał Ligi Mistrzów będzie transmitowany w Polsat Box Go w pakiecie Polsat Box Go Sport.