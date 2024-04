Plus startuje z nową Mistrzowską Ofertą. Trzy abonamenty w cenie jednego to opcja idealna dla rodzin

Mistrzowska Oferta 3 w 1 w sieci Plus

Wiosna to czas porządków oraz wielu wydatków, bo możemy w końcu wcielić w życie plany remontowe czy wyjechać na wyczekiwaną wycieczkę. Wakacje też zbliżają się już wielkimi krokami i nasze portfele raczej szybko nie będą miały okazji do odpoczynku. Dlatego tym bardziej cieszą liczne promocje o oferty, z których możemy korzystać, by trochę zaoszczędzić. Nowa, rozszerzona Mistrzowska Oferta Plusa jest właśnie taką okazją, bo w ramach rodzinnej oferty możemy teraz połączyć aż trzy abonamenty i to w cenie jednego.

Od 9 kwietnia klienci zielonego operatora mogą kupić trzy abonamenty, za które zapłacą jedynie 99 złotych miesięcznie. W ramach tej oferty zapewnią członkom swojej rodziny solidny pakiet gigabajtów oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Zbliża się Dzień Dziecka i zakończenie roku szkolnego, to więc dobry moment na wykorzystanie tej promocji i podarowanie dziecku trzeciego numeru.

Mistrzowska Oferta 3 w 1 kosztuje 99 złotych miesięcznie (z rabatami) przez 2 lata i w jej ramach dostajemy trzy abonamenty z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami. Do podziału jest również aż 750 GB, z którego korzystać możemy na wszystkich trzech numerach. Oferta jest skierowana do nowych klientów, jak i tych przenoszących numer oraz dotychczasowych użytkowników oferty Plus na Kartę czy Mix.

Trzy numery to za dużo? Nie martw się, Plus nadal oferuje opcję z dwoma abonamentami w cenie jednego, chociaż tym razem wydłużono okres promocyjny do 24 miesięcy. Klienci mają tutaj do wyboru dwie opcje:

oferta za 69 zł miesięcznie, a w niej pakiet 240 GB do wspólnego wykorzystania wraz z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami. Jest to opcja dla wszystkich nowych klientów Plusa, osób przechodzących z innych sieci oraz dotychczasowych użytkowników oferty Plusa na kartę czy MIX.

oferta za 59 zł miesięcznie – tutaj oprócz nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów dostajemy pakiet 100 GB do wspólnego wykorzystania. Z tej oferty skorzystać mogą klienci zielonego operatora, którzy jednocześnie kupią lub przedłużą inny abonament głosowy o wartości min. 39 zł/mies. lub usługę Internetu (mobilnego/światłowodowego) o wartości min. 19 zł/mies. Użytkownicy Polsat Box też mogą skorzystać z tej oferty, o ile zakupią lub przedłużą usługę Polsat Box o wartości min. 20 zł/mies.

Dwa albo trzy abonamenty w cenie jednego to naprawdę świetna oferta, jednak to nie koniec miłych prezentów od Plusa. Teraz abonenci z umową na 24 miesiące mogą skorzystać z innowacyjnego pakietu All in Streaming, będącego połączeniem 3 streamingów – Disney+, HBO MAX oraz dedykowanego pakietu Polsat Box Go Plus za jedyne 49,99 zł/mies. Ponadto, jeśli wybierzemy abonament głosowy do 69 zł miesięcznie z umową na 2 lata, dostaniemy dostęp do tej usługi za darmo przez 6 miesięcy, natomiast przy niższych abonamentach – 3 miesiące.