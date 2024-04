Nowości Sharpa – telewizory, coś z audio, a na deser elektryczne rowery

Zacznijmy od telewizorów

Będzie ich aż 5 linii – GL4, GP6, GP7, GR8 i FQ8 – wszystkie powstają we współpracy z Google, mają wbudowanego Chromecasta i będą pracować pod kontrolą systemu Googe TV. Podstawową serią jest GL4, obsługująca obsługa rozdzielczości 4K Ultra HD, wejścia HDMI 2.1 z obsługą eARC, HDR w wersjach HDR10, HLG i Dolby Vision i dźwięk Dolby ATMOS.

Sharp 50GP6265

Bardziej rozbudowana jest linia GP6, która dysponuje wszystkimi cechami poprzednika, lecz została wyposażona w matrycę z kropką kwantową QLED i dodatkowo system nagłośnienia firmowany przez Harman/Kardon.

Sharp 65GP7265

Telewizory z serii GP7 od GP6 różnią się natomiast niewiele – GP7 wykonane zostały z lepszej jakości plastików i aluminium, podczas gdy w GP6 (nie mówiąc o GL4) mamy do czynienia wyłącznie z plastikiem o dość podstawowej jakości.

Sharp 55GR8265

Powyższe TV posiadają ekrany 60 Hz i wyposażone są w system interpolacji ruchu Smooth Motion. Modele GR8 to już wyższa klasa – wyposażona w ekrany 144 Hz z systemem AQUOS Smooth Motion 144 Hz, porty HDMI 2.1 z eARC, VRR (variable refresh rate) i ALLM (Auto Low Latency Mode), z czego zapewne bardzo ucieszą się gracze. O jak najlepszą jakość obrazu dba system Dolby Vision IQ (dostosowuje obraz do warunków zewnętrznych) i procesor AQUOS AI UltraClear. Poza Dolby ATMOS telewizory GR8 zyskały też wsparcie DTS:X i DTS Virtual:X.

Sharp 65FQ8EG

Najwyższą serią spośród premier jest linia FQ8, która ma wszystkie możliwości poprzednich modeli, lecz wyróżnia się całkowicie bezramkową konstrukcją wykonaną z aluminium i hybrydowym nagłośnieniem Harman/Kardon.

Poza telewizorami nie zabrakło także nowoci audio Sharp, w tym trzy modele soundbarów: HT-SWB460, HT-SB700, HT-SBW202, tylne głośniki dźwięku przestrzennego CP-AWS2001, systemy HT-SBW53121, HT-SPR52021x2, HT-SBW55121, oraz AQUOS Wireless Surround z subwooferem CP-AWS0101.

Rowery elektryczne Sharp

Niespodzianką okazała się prezentacja rowerów elektrycznych. Ta coraz bardziej popularna kategoria pojazdów doczekała się dwóch przedstawicieli, modeli BK-GS03 oraz BK-RS08, każdy dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych.

Sharp BK-RS08

Oba modele wyposażone zostały w silnik o mocy 250 W, czerpiący energię z umieszczonego w ramie (lecz nadającego się do wymiany) akumulatora o napięciu 36 V i pojemności 7,8 Ah, który powinien wystarczyć na około 80 km jazdy przy średnim wspomaganiu i do 20 km na maksymalnym, pozwalającym na rozwinięcie prędkości do 25 km/h.

Sharp BK-GS03

Rowery różnią się nieco wykonaniem – Sharp BK-RS08 przypomina typowy pojazd miejski, a łańcuch zastąpiony w nim został wytrzymałym paskiem zębatym z karbonu. BK-GS03 bliżej do urządzenia trekingowego, zachowano bardziej tradycyjny łańcuch, rower został wyposażony także w 7-biegową przerzutkę. Oba rowery posiadają wbudowany wyświetlacz i współpracują z aplikacją Sharp Life, pozwalającą na sterowanie funkcjami pojazdów. Ceny nie są jeszcze znane, szacunki mówią o przedziale 2-3 tys. euro.

