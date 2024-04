Przenieś numer do Plusa lub Plusha i zgarnij smartfon za pół ceny

Plus tnie ceny smartfonów o połowę – jednak nie każdy z tego skorzysta

Zakup nowego smartfona zawsze wiąże się ze sporym wydatkiem, zwłaszcza gdy mamy na oku model z nieco wyższej półki. Dlatego chętnie rozglądamy się za atrakcyjnymi promocjami, które mogą trochę ulżyć naszym portfelom. Ta najnowsza, przygotowana przez Plusa, zdecydowanie do takich należy, bo dzięki niej możemy zgarnąć nowy telefon za pół ceny, co w przypadku niektórych modeli daje oszczędność prawie 1000 złotych.

Oferta ta obowiązuje od 22 kwietnia i dotyczy tylko klientów, którzy zdecydują się zmienić swojego dotychczasowego operatora komórkowego. Przeniesienie numeru do Plusa lub Plusha pozwoli wam skorzystać z oferty, w ramach której wybrane smartfony marek Motorola, Samsung i Xiaomi dostępne są o 50% taniej w ratach 0%. Co istotne, promocja skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Do wyboru mamy trzy modele:

Samsung Galaxy A35 5G 6/128GB dostępny będzie za 1 złoty na start i 12 rat po 68,62 zł/mies., łącznie 824,50 złotych (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1649 złotych),

Motorola edge 40 neo 5G 12/256G dostępny będzie za 1 złoty na start i 12 rat po 78,99 zł/mies., łącznie 949 złotych (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1699 złotych)

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 8/256GB dostępny będzie za 1 złoty na start i 12 rat po 78,99 zł/mies., łącznie 949 złotych (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1899 złotych).

Jak już wspomniałam, warunkiem uprawniającym do zakupu urządzenia w obniżonej cenie jest podpisanie umowy abonamentowej w ramach dowolnej promocji Plusa lub Plusha dla przenoszących numer. Tutaj operator daje nam swobodę i nie narzuca konkretnej taryfy, co jest niewątpliwie dużą zaletą. Ponadto, klienci przenoszący numer mogą dobrać do umowy specjalny pakiet All i Streaming. Jest to usługa łącząca dostęp do trzech serwisów streamingowych – Disney+, HBO Max i Polsat Box Go Plus. Zamiast opłacać trzy subskrypcje, płacimy raz (i to taniej). W zależności od wybranego pakiety dostęp do tej opcji możemy mieć w prezencie na 6 lub 3 miesiące.

Więcej szczegółów na temat oferty Smartfony za pół ceny znajdziecie na stronach www.plus.pl, www.plus.pl/dla-firm oraz www.plushbezlimitu.pl.