Szukasz dobrego smartfona? Cena za Samsung Galaxy S23 właśnie została mocno obniżona

Branża mobilna ma zwyczaj wypuszczania co roku nowych generacji telefonów, które oczywiście są lepsze od poprzedników. Nic dziwnego – technologia wciąż idzie do przodu. Jednak zarówno potrzeby użytkowników, jak i aplikacje nie zmieniają się tak bardzo, aby smartfon mający rok czy nawet dwa lata nie był w stanie poradzić sobie płynnie z każdym zadaniem. A różnica w cenie może być ogromna!

Samsung Galaxy S23 – parametry odpowiednie dla każdego

Jak już wspomniałem, Samsung Galaxy S23 zadebiutował w lutym 2023 roku. Możesz przeczytać naszą recenzję tego modelu, a jeśli nie masz na to czasu, to zdradzę samo podsumowanie: “to po prostu świetny smartfon bez żadnej poważnej wady.” Napędzany przez procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, wyposażony w wyświetlacz Dynamic AMOLED o przekątnej 6,1 cala (2340 x 1080 px) oraz świetne aparaty (główny: 50 Mpix + 12 Mpix + 10 Mpix) jest propozycją jak najbardziej wartą rozważenia. Inwestycja w solidny telefon to inwestycja w przynajmniej kilka lat wygody w każdym codziennym zastosowaniu!

We wspomnianej recenzji zostały podane jego ceny w dniu premiery: 4599 zł za wersję 8 RAM i 128 GB pamięci oraz 4799 zł za wersję mającą również 8 RAM, ale do tego 256 GB pamięci. No i teraz prawdziwa bomba – obecnie Galaxy S23 w tej pierwszej wersji (8/128) można kupić za 2799 zł, czyli 1800 złotych taniej!

Samsung Galaxy S23

Nie bez powodu wspomniałem o latach wygodnego użytkowania. Smartfony Samsunga z linii S23 mają gwarantowany pięcioletni okres wsparcia, dlatego jeśli nabędziesz Galaxy S23, możesz oczekiwać aktualizacji co najmniej do 2028 roku. Obejmują one zarówno sam system Android, jak i autorską nakładkę producenta – OneUI. Dlatego ma się pewność korzystania ze wszystkich nowości.

A gdzie kupisz smartfona Galaxy w niższej cenie? Ma go większość popularnych sieci, jak x-kom, MediaMarkt, RTV Euro AGD, MediaExpert, Vobis czy Komputronik. Czy warto? Jak najbardziej – to naprawdę uczciwy deal.