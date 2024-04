Zachwycająca seria Huawei nova 12 debiutuje w Polsce. Nie zabrakło świetnej promocji na start

Co oferuje Huawei nova 12s?

To najmocniejszy przedstawiciel tej serii, a więc będzie miał na pokładzie najwięcej ulepszeń. Jego główną cechą jest 60-megapikselowy aparat przedni z obiektywem superszerokokątnym (100°), umożliwiający nagrywanie filmów w 4K. Dodatkowo mamy tutaj silnik XD Portrait Engine, który pozwala tworzyć portrety z bogatymi szczegółami i teksturami na pierwszym planie oraz artystycznie rozmytym tłem. Dzięki szerokiemu kątowi uchwycimy na zdjęciu jeszcze więcej – koniec z uciętymi zabytkami w tle czy męczeniem się z chwyceniem na zdjęciu całej grupy znajomych. Będąc jeszcze w temacie zdjęć, z tyłu dostajemy aparat główny 50 Mpix Ultra Vision z matrycą RYYB oraz moduł ultraszerokokątny 8 Mpix z kątem widzenia aż 112°. Oba współdziałają z laserowym autofocusem i 10‑kanałowym czujnikiem temperatury barwowej.

Do dyspozycji użytkownika jest tutaj duży, bo aż 6,7-calowy ekran OLED otoczony bardzo smukłymi ramkami, a stosunek wielkości wyświetlacza do obudowy wynosi aż 93,4%. Wyświetlacz cechuje się rozdzielczością 2412 x 1084 pikseli i odświeżaniem 120 Hz. Do tego mamy jeszcze dynamiczny HDR, szeroką gamę kolorów P3 i częstotliwość próbkowania dotyku na poziomie 300 Hz. Sercem tego modelu jest układ Snapdragon 778G wspierany przez 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Ogromną zaletą Huawei nova 12s jest ogniwo o pojemności 4500 mAh obsługująca szybkie ładowanie z mocą 66W, dzięki której wystarczy zaledwie 30 minut, by naładować smartfon do pełna.

Huawei nova 12s dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych z różnym wykończeniem. Wersja niebieska i biała cechują się tylnym panelem z teksturą wzorowaną na opadających płatkach kwiatów, natomiast wariant czarny jest bardziej stonowany i elegancki. Urządzenie jest też bardzo smukłe i lekkie, bo ma zaledwie 6,88 mm grubości i waży 168 g.

Huawei nova 12 SE przykuwa wzrok złotymi pierścieniami wokół wysp aparatów

Producent dba o to, by seria nova zachwycała swoim wyglądem i ten model zdecydowanie się w to wpisuje, bo złote pierścienie wokół okrągłych, symetrycznie rozmieszczonych wysp tylnych aparatów prezentują się zachwycająco, niezależnie od tego, czy sięgniemy po wersję zieloną, czy czarną. nova 12 SE jest nieco grubszy i cięższy niż model „s” – ma 7,39 mm grubości, 75,47 mm szerokości i waży 186 g – ale raczej nikomu nie powinno to przeszkadzać, bo to nadal smukły i zgrabny telefon.

Dostajemy tutaj 6,67-calowy ekran OLED Huawei FullView, zajmujący 91,85% przedniego panelu. Oferuje on rozdzielczość Full HD+, odświeżanie 90 Hz i próbkowanie dotyku na poziomie 270 Hz. Huawei zapewnia też szeroką paletę barw P3, która przekłada się na świetną jakość wyświetlanego obrazu. Sercem tego urządzenie jest układ Snapdrtagon 680 od firmy Qualcomm sparowany z 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Nie zabrakło również szybkiego ładowania 66 W, którym akumulator o pojemności 4500 mAh naładujemy w nieco ponad 30 minut, dzięki czemu możemy pożegnać długie czekanie na uzupełnienie energii.

Po stronie możliwości fotograficznych dostajemy 108-megapikselowy aparat główny, wspierany algorytmem płynnego łączenia wielu obrazów. Łączenie 9 pikseli w jeden to sposób na diametralne zwiększenie dynamiki, odwzorowania barw i szczegółowości zdjęć. Z kolei przysłona f/1.9 odpowiada za zwiększoną ilość wpadającego światła i większą głębię ostrości. Tylny moduł obejmuje też aparat superszerokokątny 8 Mpix o kącie widzenia 112° oraz makro 2 Mpix. Z przodu dostajemy 32-megapikselową kamerkę do selfie.

Huawei nova 12i z potężną baterią

Główną zaletą tego modelu jest pojemny akumulator 5000 mAh, który naładujemy z mocą 40 W – wystarczy 30 minut, by osiągnąć 62% naładowania, co z pewnością spodoba się osobom zabieganym. Za płynność działania odpowiada 8 GB pamięci RAM oraz wydajny procesor Snapdragon 680 z układem graficznym Adreno 610, a wielkość pamięci na dane to 128 GB. Huawei nova 12i został wyposażony w duży 6,7-calowy ekran o rozdzielczości FullHD+, z częstotliwością odświeżania ekranu do 90 Hz i prbókowaniem dotyku na poziomie 270 Hz.

Z przodu znajdziemy 32-metgapikselowy aparat o jasności f/2.0, a z tyłu producent umieścił konfigurację z 108-megapikselowym aparatem głównym z czterema specjalistycznymi trybami, które pomagają robić świetne zdjęcia w każdych warunkach. Nie zabrakło trybu nocnego, optymalizującego zdolność przechwytywania światła przez aparat i sprawia, że nawet po zmroku łatwo uchwycić nastrój danego miejsca. Do dyspozycji jest też tryb portretowy, tryb AI Snapshot oraz tryb wysokiej rozdzielczości – wszystkie stworzone po to, by nasze zdjęcia wyglądały jeszcze lepiej.

Cała seria Huawei nova 12 działa pod kontrolą nakładki EMUI 14, dającej dostęp do sklepu z aplikacjami producenta. W AppGallery znajdziemy wszystkie najpotrzebniejsze aplikacje, z takich kategorii, jak styl życia, podróże, nawigacja i transport, finanse, zakupy czy rozrywka. Użytkownicy mogą również korzystać z szeregu innowacyjnych aplikacji i usług HMS, w tym m.in. z Chmury mobilnej Huawei, Przeglądarki Huawei czy Wirtualnej Asystentki Celia. Huawei zapewnia prywatność i bezpieczeństwo danych – korzystanie z AppGallery nigdy nie było bezpieczniejsze, niezależnie od tego, czy używa się AppGallery bezpośrednio, czy przez aplikacje lub usługi innych firm za pośrednictwem Chmury mobilnej producenta.

Ceny i dostępność serii Huawei nova 12

Jeśli chodzi o ceny, te prezentują się następująco:

Huawei nova 12s (8 GB/256 GB) – 1799 zł (dostępny tylko w oficjalnym sklepie producenta),

Huawei nova 12 SE (8 GB/256 GB) – 1499 zł,

Huawei nova 12i (8 GB/128 GB) -1199 zł.

Jeśli kupicie któryś z tych modeli, to do 2 czerwca możecie liczyć na promocję przedsprzedażową lub premierową (w zależności od Partnera), w ramach której otrzymacie w prezencie lub za 1 zł świetne gratisy. Do modeli nova 12s i nova 12 SE dorzucane są słuchawki Huawei FreeBuds 5i, natomiast kupując model nova 12i otrzymamy słuchawki FreeBuds SE 2. Dodatkowo przy zakupie dowolnego modelu z serii nova 12 na huawei.pl można skorzystać z opcji dobrania w zestawie akcesoriów i usług w obniżonych cenach: smart opaskę Band 8, smartwatcha Fit SE, przedłużenie gwarancji o kolejny rok czy podwojenia punktów w programie lojalnościowym. Na kupujących czeka także powitalny bonus za dołączenie do newslettera.