Seria Motorola edge 50 już w Polsce. Na pokładzie sztuczna inteligencja, szybkie ładowanie i wydajność

Flagowa Motorola edge 50 ultra

Przedstawianie tegorocznych nowości producenta warto zacząć od modelu flagowego, a więc tego z dopiskiem ultra. Jego sercem stał się układ Snapdragon 8s Gen 3, dopowiadający za imponującą wydajność. Producent oddaje w ręce użytkownika aż 16 GB pamięci RAM z funkcją RAM Boost oraz aż 1 TB ultraszybkiej pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 4.0. Raczej trudno sobie wyobrazić, by komukolwiek w takiej konfiguracji zabrakło pamięci na dane. Za zasilanie odpowiada bateria 4500 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 125 W i bezprzewodowym 50 W.

Do dyspozycji użytkownika jest ekran pOLED o przekątnej 6,67”, rozdzielczości Super HD i z odświeżaniem 144 Hz. Jego maksymalna jasność wynosi aż 2500 nitów, więc nawet przy bardzo jasnym świetle nie musimy się martwić o czytelność wyświetlacza. Na pokładzie nie zabrakło głośników stereo z Dolby Atmos oraz Dolby Head Tracking, a także solidnego zestawu aparatów.

Z tyłu dostajemy potężne trio, na które składa się aparat główny 50 Mpixf/1.6 z OIS), 50 Mpix ultraszerokokątny z Macro Vision oraz 64 Mpix teleobiektyw z potrójnym zoomem i stabilizacją (OIS). Z przodu natomiast dostajemy 50-megapikselową kamerkę do selfie. Motorola dodała też sztuczną inteligencję moto ai, pozwalającą użytkownikowi na uzyskanie zdjęć w jak najlepszej jakości.

Motorola edge 50 ultra ma konstrukcję wykończoną w stylu premium – ramki z piaskowanego aluminium oraz trzy eleganckie warianty kolorystyczne. Czarny (Forest Grey) oraz Peach Fuzz (kolor roku 2024 Pantone) mają plecki pokryte elegancką skórą wegańską, natomiast wersja Nordic Wood, to jasne drewno z naturalnym drewnianym wykończeniem, niepowtarzalnym dla każdego egzemplarza tego smartfona.

Motorola edge 50 pro

Ten model jest pierwszym, który debiutuje w naszym kraju, łącząc w sobie wydajność i znakomitą optymalizację. Jest to urządzenie z wyższej średniej półki, idealne dla tych użytkowników, którzy chcą mieć dobry sprzęt, ale nie chcąc wydawać tak dużych kwot na flagowca. Motorola oddaje w nasze ręce smartfon z niemalże bezramkowym ekranem pOLED 6,7” w rozdzielczości Super HD (1220p), odświeżanym z częstotliwością 144 HZ i posiadającym certyfikat HDR10+ oraz kalibrację Pantone.

Za wydajność odpowiada układ Snapdragon 7 Gen 3 wspierany przez 12 GB pamięci RAM z funkcją RAM Boost, a konfiguracja obejmuje też imponujące 512 GB pamięci. Motorola zadbała, by w jej nowych smartfonach nie dało się narzekać na brak pamięci wewnętrznej. Dostajemy też pojemny akumulator 4500 mAh z ładowaniem 125 W, głośniki stereo ze wsparciem dla Dolby Atmos, a w połączeniu z nowymi słuchawkami moto buds+ także na obsługę technologii Dolby Head Tracking. Oczywiście producent nie zapomniał też o aparatach, które pozwolą na uwiecznianie wszystkich ważnych dla nas chwil.

Do naszej dyspozycji będzie potrójna konfiguracja wspierana przez moto ai – 50-megapikselowy aparat główny z przysłoną f./1.4 oraz optyczną stabilizacją obrazu, moduł ultraszerokokątny 13 Mpix z Macro Vision, a także teleobiektyw 10 Mpix z OIS z potrójnym zoomem optycznym. Wisienką na tym fotograficznym torcie jest 50-megapikselowa kamerka do selfie, również wspierana przez sztuczną inteligencję.

Motorola edge 50 pro trafia na rynek w trzech wersjach kolorystycznych – czarnej (Black Beauty), fioletowej (Luxe Lavender) oraz perłowej (Moonlight Pearl). Dwa pierwsze warianty mają wykończenie z wegańskiej skóry inspirowanej kolorami Pantone, a wersja perłowa zachwyca ręcznie wykonanym we Włoszech polimerowym wykończeniem, wyjątkowym dla każdego egzemplarza.

Motorola edge 50 fusion

W skład nowej serii wchodzi też jeszcze jeden model, już nieco słabszy od pozostałych, ale nadal mający sporo do zaoferowania, zwłaszcza przy tym stosunku ceny do możliwości. Pod względem wzornictwa niczym nie ustępuje swoim potężniejszym braciom – mamy tutaj wegańską skórę w kolorze błękitnym (Marshmallow Blue), wegański zamsz w wariancie fuksji (Hot Pink) oraz tworzywo PMMA w wersji granatowej (Forest Blue).

Model fusion wyposażono w 6,67-calowy ekran pOLED z odświeżaniem 120 Hz i rozdzielczością FHD. Sercem urządzenia został procesor Snapdragon 7s Gen 2, wspierany przez 12 GB pamięci RAM z funkcją RAM Boost. Zaskoczeniem jest pamięć wbudowana, bo chociaż mowa o smartfonie z niższej półki niż pozostałe, Motorola oferuje aż 512 GB pamięci wbudowanej. Mamy tutaj pojemniejszą baterię 5000 mAh z szybkim łądowaniem TurboPower 68 W. Jeśli zaś chodzi o aparaty, to z tyłu mamy tylko podwójną konfigurację, bez teleobiektywu – 50 Mpix z OIS + ultraszerokokątny 12 Mpix z Macro Vision. Z przodu dostajemy 32-megapikselowy aparat do selfie.

Widać, że Motorola mocno przyłożyła się do wizualnej strony swojej najnowszej serii. Smartfony te charakteryzują się krzywiznami i zaobleniami, bez ostrych kątów, nawet przy wyspie aparatu, gdzie moduł delikatnie przechodzi w plecki. Na uwagę zasługują opisane wcześniej wersje kolorystyczne i wykorzystane materiały. Niezależnie jednak od tego, po jakie wykończenie sięgniemy, każdy z członków serii edge 50 spełnia rygorystyczną normę odporności na kurz i wodę (IP68). Wszystkie też pracują pod kontrolą Androida 14 z nakładką Hello UX.

Ceny i dostępność serii Motorola edge 50

Jak już wcześniej wspomniałam, pierwszy na naszym rynku debiutuje edge 50 pro, który dostępny będzie w cenie 2999 złotych. Jak informuje producent, znajdziemy go w takich sieciach sprzedaży, jak RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, X-KOM, Komputronik i Neonet, ale również na stronach sprzedaży eLenovo.pl oraz Sferis. Motorola wprowadza egde 50 pro także do oferty operatorów Plus, Play, Orange i T-Mobile.

Oczywiście nie zabrakło promocji na start, a właściwie – aż dwóch. Kupując ten smartfon pomiędzy 16, a 30 kwietnia włącznie, możemy skorzystać z dwóch ofert.

Pierwsza to program Motorola „Trade in. Trade up”, czyli wymiana starego telefonu i oddanie go do recyklingu, w zamian za co producent da nam gwarantowane 300 złotych, dodając do tego kwotę zaproponowanej wyceny. Druga promocja związana jest z kolei z debiutem w Polsce słuchawek moto buds+. Dla każdego, kto w okresie trwania promocji kupi smartfon Motorola edge 50 pro, czekają w prezencie właśnie takie słuchawki, których wartość rynkowa wynosi 599 złotych. By dostać ten gratis, wystarczy po zakupie zarejestrować się na stronie promocji.

Co do edge 50 ultra i edge 50 fusion, na ich dostępność na sklepowych półkach będziemy musieli jeszcze poczekać, ale przynajmniej producent ujawnił nam ceny. Za flagowca trzeba będzie zapłacić 4499 złotych, natomiast model fusion kosztować ma 1899 złotych.