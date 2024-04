Suszarka Dreame Hair Miracle – z nią suszenie włosów jest szybkie, proste i wygodne

Dreame Hair Miracle to prawdziwie cudowny sprzęt

O ile kiedyś zależało nam na tym, żeby suszarka po prostu suszyła, obecnie zwracamy uwagę na wiele czynników oraz dodatkowye funkcje, które zadbają o nasze włosy. Suszarka służy również jako pomoc podczas stylizacji, do czego z kolei przydają się dodatkowe dysze. Hair Miracle od marki Dreame jest właśnie takim modelem, który nie tylko wysuszy włosy, ale też pozwoli im w pełni zabłysnąć.

Moc technologii!

Suszarka oferuje silny przepływ powietrza, za co odpowiada silnik o wysokiej prędkości 130 000 obr./min. To właśnie dzięki niemu sam proces suszenia jest szybki i wydajny, a powietrze osiąga prędkość 70 m/s. Nawet jeśli za moment musimy wyjść z domu, zawsze znajdziemy chwilę na ekspresowe suszenie. Jak podaje producent, moc i wydajność pozwala skrócić czas suszenia włosów sięgających ramion do 120 sekund.

Liczby mówią same za siebie

600 milionów ujemnych jonów platyny zadba o stan naszych włosów, odnawiając i chroniąc je. Suszarka posiada również możliwość inteligentnego sterowania temperaturą NTC. Dzięki temu utrzymuje kojący poziom 57 °C.

Jedna suszarka – wiele stylizacji

Nie można też zapomnieć o 5 dyszach spełniających różne potrzeby stylizacji. Dysza Essence służy do odżywienia włosów, wygładzając i eliminując puszenie się. W zestawie mamy do dyspozycji również dyfuzor do tworzenia loków, dyszę do stylizacji dla utrwalenia i dyszę do prostowania loków dla eleganckiego wykończenia. W uzyskaniu pożądanego wyglądu pomagają też 4 tryby temperatury.

Ekskluzywny sprzęt w Twoim domu

Dreame Hair Miracle to połączenie luksusu i funkcjonalności, co tylko podkreśla uchwyt pokryty skórą i specjalny futerał. Możliwości tej suszarki są godne najlepszych salonów fryzjerskich, a specjalne funkcje, takie jak wkład Essence, panel LCD działający w czasie rzeczywistym i dwuwarstwowy filtr wlotu powietrza pozwalają na uzyskanie świetnych efektów bez wychodzenia z domu.