Syntetyczne antyferromagnetyki z wielkim postępem. Polscy badacze pomogli w rewolucyjnych eksperymentach 

Takim mianem określa się rozwiązania równań pola Yanga-Millsa w przestrzeni euklidesowej. Jak wyjaśniają członkowie zespołu badawczego stojącego za publikacją zamieszczoną na łamach Nature Communications, ze względu na rosnącą potrzebę miniaturyzacji urządzeń oraz zwiększenie ich wydajności energetycznej, inżynierowie zwrócili uwagę na możliwości wynikające z implementacji antyferromagnetyków stosowanych w formie nośników informacji.

I to właśnie merony mogą stanowić rozwiązanie dotychczasowych problemów w tym zakresie. W toku prowadzonych eksperymentów inżynierowie z Europy i Azji badali nie tylko merony, ale również antymerony i bimerony. Wyciągnięte wnioski sugerują, że interakcja między wymianą międzywarstwową a międzywarstwowymi magnetycznymi oddziaływaniami dipolarnymi odgrywa kluczową rolę w znacznym zmniejszeniu krytycznej siły oddziaływania kluczowej dla stabilizacji topologicznych tekstur spinowych (na przykład antyferromagnetycznych meronów).

Syntetyczne antyferromagnetyki mogą pomóc w wykorzystaniu meronów do dokonania postępów w dziedzinie spintroniki

Otwiera to drzwi do zastosowań z zakresu spintroniki. Co ciekawe, swój udział w tym niewątpliwym sukcesie mieli nasi rodacy z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Polscy naukowcy pomogli w zakresie prowadzenia symulacji oraz analiz poświęconych strukturom spinowym. Wszystko po to, aby określić najbardziej optymalną grubość każdej warstwy oraz dokonać wyboru najlepszego dla wybranych zastosowań materiału. Miało to doprowadzić do utrzymania meronów i ustalenia czynników warunkujących ich stabilność.

Istotną rolę w prowadzonych ekspertyzach odegrały również badania wykorzystujące dwa różne narzędzia: mikroskopię sił magnetycznych oraz skaningową mikroskopię elektronową z analizą polaryzacji. Ostatecznie członkowie międzynarodowego zespołu badawczego dokonali przełomowej identyfikacji meronów w zaprojektowanych przez nich syntetycznych antyferromagnetykach. W długofalowej perspektywie powinno to doprowadzić do znalezienia praktycznych zastosowań dla meronów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, spintronika zyska w ten sposób bardzo istotne wsparcie.