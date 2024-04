To nie jest zwykły salon. T-Mobile otwiera Magenta Experience Center w Warszawie

Jak podkreślał na otwarciu Magenta Experience Center w Warszawie prezes T-Mobile Polska, Andreas Maierhofer, operator ma w Polsce sieć ponad 700 salonów. Jednak zgodnie z nową strategią T-Mobile Polska ma apetyt na pozycję lidera w zakresie jakości oferowanych usług i bycia jeszcze bliżej klienta. Stąd już prosta droga do zaoferowania nowych doświadczeń w dziedzinie technologii komunikacyjnych, czego nowa przestrzeń uruchomiona dziś w warszawskiej galerii handlowej Westfield Mokotów ma być najlepszym przykładem.

Chodząc po terenie Magenta Experience Center nie sposób nie zauważyć wszechobecnych roślinnych akcentów nawiązujących do polityki ESG magentowego operatora. Oprócz pełnej oferty produktowej i usługowej jest wygodna przestrzeń do pracy, kawiarnia, a nawet odpowiednio wytłumione i wyposażone studio do nagrywania podcastów, którego obecność w takim miejscu pozytywnie zaskakuje. Bazując na obecnym motto (Connecting Your World), w MEC zgromadzono nie tylko ofertę mobilną, ale również szereg rozwiązań dla szeroko pojętego domu.

Strefa Magenta Dom mieści centrum rozrywki z konsolami do gier Sony i Microsoftu oraz goglami do wirtualnej rzeczywistości. Tuż obok klienci mogą zobaczyć ofertę dronów, kamer oraz stabilizatorów, których raczej w standardowym salonie T-Mobile Polska nie znajdziemy. Po drugiej stronie strefy sporo miejsca zajmuje oferta smartfonów i smartwatchy, ale znalazło się miejsce na drukarkę 3D, a także specjalne gogle do rzeczywistości rozszerzonej, które pozwalają zwiedzać Magenta Experience Center z dodatkową warstwą animacji oraz interaktywnym przewodnikiem.

Nie zabrakło też specjalnego pojemnika na zużyte telefony, które poza aspektem ekologicznym pomagają przekazać dodatkowe pieniądze dla Szlachetnej Paczki. Wystarczy odwiedzić dowolny salon T-Mobile w całym kraju i zostawić odpowiednio przygotowany stary telefon. Zostanie on oczywiście poddany procesowi recyklingu – odpowiedniej utylizacji, a cenne surowce zostaną z niego odzyskane.

MEC powstało dzięki naszej strategii customer experience. Wsłuchiwanie się w głos naszych klientów, zbieranie ich głosów i opinii, wdrażanie zmian, które są odpowiedzią na ich potrzeby, to elementy naszej strategii, którą sukcesywnie realizujemy. A teraz chcemy tworzyć jeszcze bliższą, lepszą relację z naszymi użytkownikami, dając im w Magenta Experience Center najlepsze doświadczenia i obsługę na najwyższym poziomie, ale nie tylko. MEC to inspirujące miejsce spotkań, wspólnej pracy i edukacji, w ramach szerokiej palety planowanych wydarzeń. Wszystkim twórczym osobom oferujemy też możliwość nagrania własnego podcastu w specjalnej strefie podcastowej. Jednym słowem – chcemy, aby nasi klienci i wszyscy odwiedzający MEC mogli bardziej doświadczać nowych technologii i możliwości, jakie daje Magenta. Chcemy, by mogli poczuć się naprawdę wyjątkowo, jak prawdziwy VIP – powiedział Goran Markovic, członek zarządu, dyrektor ds. B2C w T-Mobile Polska.