Tecno Spark 20 Pro+ – test smartfona, który dużo obiecuje

Tecno Spark to cała rodzina smartfonów, w której składzie oprócz modeli 20 Pro i 20 Pro+ znajdziemy również Tecno Spark Go 2024, Tecno Spark 20C oraz Tecno Spark 20. Jak to zazwyczaj bywa, to właśnie modele nazwą Pro cechuje największe zaawansowanie technologiczne. A jeśli widzimy, że nie tylko „Pro”, ale i „+”, może to oznaczać tylko jedno – najmocniejszy smartfon w rodzinie. Co oferuje?

Tecno Spark 20 Pro+ – specyfikacja

obudowa o wymiarach 164,65 x 75,04 x 7,55 mm, masa 175 gramów

zakrzywiony ekran AMOLED, 6,78 cala, 2436×1080 pikseli, 120 Hz;

procesor MediaTek Helio G99, 8-rdzeni (2 × Cortex A76, 6 × Cortex A55, taktowanie do 2.2 GHz);

układ graficzny Mali G57;

16 GB pamięci RAM, 256 GB pamięci wbudowanej, gniazdo kart microSD (dedykowany slot);

aparat główny 108 MP + 2 MP + AI;

aparat przedni 32 MPix;

łączność LTE, Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, NFC 360 stopni, USB-C, czytnik linii papilarnych na wyświetlaczu;

nawigacja: BEIDOU, Galileo, GLONASS, GPS;

dźwięk: dwa głośniki

system Android 14;

akumulator o pojemności 5000 mAh, ładowanie przewodowe z maksymalną mocą 33 W;

cena: 1099 zł.

W zestawie znajdziemy telefon, ładowarkę wraz z kablem oraz igiełkę do wysuwania tacki SIM. Nie brak oczywiście instrukcji i gwarancji. Dodatkowo otrzymujemy plecki oraz folię ochronną do naklejenia na ekran.

Tecno Spark 20 Pro+ – aparaty

Aparat tylny to jeden z elementów Tecno Spark Pro 20+, które mogą zadecydować o zakupie telefonu. Główny obiektyw ma 108 MP z przysłoną 1/1,67”, aperturą F/1.75 oraz bezstratnym zoomem x3 oraz zoomem cyfrowym x10. W oprogramowaniu aparatu znalazły się m.in. zaawansowane rozwiązania HDR oraz automatyczne rozpoznawanie intensywności światła, co oczywiście przekłada się na jakość wykonywanych zdjęć.

Na uwagę zasługuje Tryb Nocny. Zastosowano w nim technologię Ultra Sensitive Adaptive Pixel. Mówiąc w dużym skrócie, polega ona na tym, że dziewięć pikseli jest łączonych w jeden, co znacznie podnosi intensywność światła, dzięki czemu nawet przy braku oświetlenia wszystkie szczegóły powinny być dobrze widoczne.

Jak aparat wypada w praktyce? Zacznę od tego, że mamy tu kilka podstawowych trybów – Vlog, Film, AI Cam, Portret, Trym Nocny, a także bardziej zaawansowane, jak Super Makro, Niebo SI, Panorama, Profesjonalny czy Dokumenty. Jak wypadają? Najlepiej pokazać to na przykładach praktycznych.

Aparat przedni, czyli kamera selfie, to 32 MP z zastosowanymi mechanizmami SI oraz polem widzenia 88,9°. Dodatkową zaletą są trzy różne temperatury wykonywania ujęć, a także szereg opcji, dzięki którym można ulepszyć wizerunek. Osoby, które często wykonują selfie, mają w czym wybierać.

W przypadku nagrywania klipów wideo możemy liczyć na rozdzielczość 2K, a nagrywanie odbywa się za pomocą obu obiektywów tylnych. Podczas nagrywanie w słabym otoczeniu automatycznie wdrażany jest efekt bokeh, który rozmywa tło i redukuje szumy.

Tecno Spark 20 Pro+ – design i wykonanie

Podobnie jak poprzednio recenzowany przeze mnie model 20Pro, także 20Pro+ ma wyświetlacz wielkości 6,78”, jednak tutaj mamy AMOLED, podczas gdy słabszy model to IPS. Różnicę w jakości obrazu widać od razu – można mieć wrażenie, że jest to elegancki papier, co doskonale sprawdza się zwłaszcza podczas czytania. Ma oczywiście również wpływ na komfort oglądania materiałów wideo.

Na prawym boku znajdziemy przycisk zasilania i głośności, na dole gniazdko USB 3,5 oraz tackę SIM i mikrofon wraz z głośnikiem, na górze głośnik oraz mikrofon. Na lewym boku nie ma niczego. Zwraca uwagę fakt, że wyświetlacz „rozlewa się” na boki dzięki zakrzywieniu wynoszącemu 56,5°. Dzięki temu rozwiązaniu wyświetlacz pokrywa 93% frontu urządzenia. A to wszystko przy grubości zaledwie 7,55 mm i wadze 120 g.

Tecno Spark 20 Pro+ to większy telefon, który w mniejszych dłoniach niekoniecznie się sprawdzi. Bez placków jest śliski, co również trzeba mieć na uwadze – obsługa go wilgotną, spoconą dłonią może być przez to niewygodna.

Tecno Spark 20 Pro+ – wyświetlacz

Jak już wspomniałem, Tecno Spark Pro 20+ ma cieszący oko wyświetlacz o przekątnej 6,78”. Wykonanie go w technologii AMOLED sprawia, że nie tylko jest niezwykle wyraźny, ale również pozwala na pokazywanie miliardów kolorów. Doceni się to w każdej sytuacji – od przeglądania sieci zaczynając na graniu w gry kończąc. Pokrywa go szkło Corning Gorilla Glass 5, które znacznie zwiększa bezpieczeństwo podczas upadku telefonu czy przypadkowego położenia na nim większego ciężaru.

Maksymalna częstotliwość odświeżania ekranu wynosi 120 Hz. Jest ona adaptacyjna, co ma bardzo korzystny wpływ na zużycie baterii. Jeśli przeglądasz strony internetowe, nie potrzebna wysoka częstotliwość, co innego przy dynamicznym obrazie, jak na przykład w trakcie gier.

Wszystkie parametry wyświetlacza można samodzielnie ustawić – zaczynając od stałej częstotliwości odświeżania ekranu, kończąc na motywach oraz generowaniu tapet SI. Mówiąc krócej – mamy pełną dowolność oraz szerokie pole do popisu.

Tecno Spark 20 Pro+ – funkcje

Telefon Tecno Spark 20 Pro+ działa pod kontrolą systemu Android 14 z nakładką HiOS w wersji 13.6.0. Dodaje do znanych wszystkich narzędzi sporo autorskich rozwiązań. Nie wymienię ich wszystkich, ponieważ wówczas ten tekst zmieniłby się w długi artykuł, mogę jednak wymienić kilka, które szczególnie przypadły mi do gustu:

Mikro inteligencja – możliwość wyznaczenia unikalnych gestów do rozmaitych zastosowań, od sterowania muzyką po odbieranie połączeń;

Social Turbo – zbiór narzędzie przeznaczonych dla mediów społecznościowych. Od zmieniacza głosu dla WhatsAppa, poprzez upiększania podczas transmisji wideo, na podglądzie wiadomości bez informowania nadawcy o ich wysłaniu;

Inteligentny panel – możliwość otwierania aplikacji w oknach pływających;

Asystent Wideo – usprawnia oglądanie plików wideo, dzięki czemu w trakcie tej czynności nie są wyświetlane powiadomienia oraz inne zakłócacze;

Zamrażarka – obszar systemu, gdzie umieszczamy aplikacje, aby nie mogły działać w tle;

Generator tapet AI – wpisując prompty w języku angielskim (lub indonezyjskim) możesz utworzyć dowolną tapetę w jednym z siedmiu stylów.

Jest tu także sklep Palm Store z bogatą ofertą aplikacji oraz narzędzi. Co prawda daleko temu zestawowi do Google Play Store, ale z pewnością z biegiem czasu wybór będzie coraz większy.

Tecno Spark 20 Pro+ – wydajność

Test nie może obejść się bez specjalistycznych benchmarków. Tym bardziej, że po tym telefonie może spodziewać się wiele. Zasila go procesor Helio G99 od MediaTek. Został on wykonany w litografii 6 nm przez TSMC, a osiem rdzeni to 2 x Cortex-A76 2,2 GHz oraz 6 x Cortex A-55 2,0 GHz. Połączenie to ma zapewniać maksymalną wydajność przy jednoczesnej energooszczędności akumulatora.

W teście Geekbench 6 Tecno Spark 20 Pro+ uzyskał 732 pkt. przy jednym rdzeniu oraz 2011 pkt. przy wielu rdzeniach. Daleko mu do topowych modeli za kilka tysięcy złotych (Galaxy S23 w pierwszym teście ma ponad 1800 pkt.), ustępuje także droższym średniakom (realme 12 Pro 5 G to 928 pkt. dla jednego rdzenia).

W 3D mark podczas testu Wild Life osiągnięto 1173 pkt., co oznacza wynik lepszy od 14% innych urządzeń w bazie danych benchmarka, zaś przy Sling Shot Extreme – Open GL ES 3.1 Tu wynik lepszy od 57% innych urządzeń, a więc – nieźle.

Tecno Spark 20 Pro+ – bateria i ładowanie

W Tecno Spark 20 Pro+ zastosowano akumulator o pojemności 5000 mAh. W pełnio naładowany powinien wystarczyć na cały dzień nawet intensywnego użytkowania. Jak sprawdziłem w praktyce – nie ma z tym problemu. Ładowanie odbywa się w szybkim tempie – już po kilku minutach mamy co najmniej 10%, po pół godzinie – ponad 60%, a godzina z hakiem to 100%. Oczywiście w moim przypadku jest to nowy egzemplarz, którego bateria nie została jeszcze wyeksploatowana. Jak znam smartfony, zapewne w miarę zużywania czas ładowania będzie sukcesywnie się podnosić, ale przez pierwsze kilka miesięcy nie powinno być problemu.

Tecno Spark 20 Pro+ – wrażenia z użytkowania i podsumowanie

Po kilkunastu dniach używania Tecno Spark 20 pro+ nie mam żadnych większych zastrzeżeń. Przeglądałem za jego pomocą internet, oglądałem filmy, słuchałem muzyki, pogrywałem w różne gry – wszystko działało płynnie i bez problemów. A ponieważ mamy tu świetny wyświetlacz, były to niezwykle przyjemne doświadczenia.

Owszem, telefon ten nie bije rekordów w benchmarkach, jednak nie zapominajmy, że to model konsumencki, a nie gamingowy. I jak za taką cenę, robi naprawdę świetną robotę. Obok wyświetlacza olbrzymią zaletą są również aparaty, które pozwalają na uwiecznienie chwil w wysokiej jakości. Dlatego jeśli szukasz mocnego telefonu, który pomoże w robieniu zdjęć i umożliwi pełną personalizację, model ten z pewnością jest propozycją wartą rozważania.