Najnowsze telewizory LG w przedsprzedaży w Polsce. Jest w czym wybierać

Nowy rok w telewizorach LG OLED to rzecz jasna nowy procesor (Alpha 11) wykorzystujący potencjał AI do generowania obrazu o wyższej jakości oraz przetwarzania danych. Możliwość wykorzystania sprzętu w sferze gamingu potwierdza częstotliwość odświeżania na poziomie 144 Hz w trybie 4K, obsługa technologii NVIDIA G-SYNC oraz AMD FreeSync oraz pełen zakres funkcji gniazda HDMI 2.1. Dla chętnych do tuningu obrazu w trakcie rozgrywki przyda się funkcja Game Optimizer. Telewizory LG 2024 z aktualną wersją platformy webOS współpracują z inteligentnymi urządzeniami domowymi obsługującymi otwarty standard Matter, a ponadto Apple AirPlay i Google Chromecast.

W segmencie telewizorów LG QNED mamy technologię Quantum Dot i NanoCell, a także udoskonalony procesor Alpha 8 o podwyższonej efektywności, wydajności graficznej oraz szybszym przetwarzaniu danych. Unowocześniona platforma systemowa webOS 24 pomieści teraz 10 indywidualnych profili użytkownika, a kupując telewizor LG w tym roku mamy gwarancję, że przez kolejne pięć lat będziemy otrzymywać aktualizacje oprogramowania. Z aktualizacji skorzystają też posiadacze starszych modeli (OLED oraz QNED Mini LED 8K z roku 2022).

Polskie ceny telewizorów LG OLED na 2024 rok:

LG OLED OLED83G45LW (83″) – 34 999 zł

LG OLED OLED77G45LW (77″) – 25 499 zł

LG OLED OLED65G45LW (65″) – 17 999 zł

LG OLED OLED55G45LW (55″) – 13 499 zł

LG OLED OLED77C45LA (77″) – 18 999 zł

LG OLED OLED65C45LA (65″) – 13 999 zł

LG OLED OLED55C45LA (55″) – 9 999 zł

LG OLED OLED77B46LA (77″) – 17 999 zł

LG OLED OLED65B46LA (65″) – 12 999 zł

LG OLED OLED55B46LA (55″) – 8 999 zł

A oto polskie ceny telewizorów LG QNED na 2024 rok:

LG QNED 75QNED87T6B (75″) – 9 999 zł

LG QNED 65QNED87T6B (65″) – 6 499 zł

LG QNED 55QNED87T6B (55″) – 5 499 zł

LG QNED 50QNED87T6B (50″) – 4 999 zł

LG QNED 86QNED86T6A (86″) – 12 999 zł

LG QNED 75QNED86T6A (75″) – 9 999 zł

LG QNED 65QNED86T6A (65″) – 6 499 zł

LG QNED 55QNED86T6A (55″) – 5 499 zł

LG QNED 50QNED86T6A (50″) – 4 999 zł

Nie samymi telewizorami stoi LG, ale do oferty w Polsce trafiają również nowe soundbary z technologią AI Sound Pro wspieraną przez AI. Wraz z głośnikami telewizora dostajemy wirtualny dźwięk przestrzenny 11.1.2. Serie telewizorów LG OLED i LG QNED, obsługujące odświeżanie 120 Hz, łączą się z soundbarami LG bezprzewodowo przez połączenie WOWCAST Built-in. Za synchronizację głośników telewizora z soundbarem odpowiada funkcja WOW Orchestra. A tak przedstawiają się ich ceny:

OLED seria G SG10TY – 3 599 zł

OLED seria C SC9S – 3 999 zł

QNED S70TY – 1 799 zł

To jeszcze nie koniec, bo do 19 maja w sklepie online LG trwa promocja, w ramach której przy zamówieniu w przedsprzedaży telewizora LG można bardzo tanio zgarnąć soundbar LG (za 1 zł lub z 50% rabatem). Wysokość zniżki i model zależą od wybranego telewizora:

LG OLED:

• seria G45 (65/77/83″) + soundbar SG10TY za 1 zł,

• seria G45 (55″) + soundbar SG10TY za 50%,

• seria C45 + soundbar SC9S z rabatem 50%,

• seria B46 + soundbar SC9S z rabatem 50%.

LG QNED:

• modele 75-86″ + soundbar S70T za 1 zł,

• modele 50-65″ + soundbar S70T z rabatem 50%.