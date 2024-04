Tesla i Elon Musk mają kolosalne ilości układów H100. Część z nich ma dość nietypowe zadanie

Konto X „The Technology Brother” opublikowało niedawno informację, że Meta Marka Zuckerberga zgromadziła obecnie jeden z największych zapasów procesorów graficznych H100 na świecie, wynoszący około 350 000 sztuk. Musk jednak zauważył, że jeśli chodzi o rankingi tego typu, to „Tesla byłaby druga co do wielkości, a X/xAI byłaby trzecia, gdyby została prawidłowo zmierzona”.

Elon Musk ma plany co do xAI

xAI to pomysł, jakim Elon Musk chce walczyć z ChatGPT oraz innymi podobnymi usługami. Ale gdy ta sztuczna inteligencja została uruchomiona, ekscentryczny miliarder powiedział, że zaprzęgnie ją również do tego, aby poszukiwała “zrozumienia prawdziwej natury wszechświata”. Tesla posiada obecnie od 30 000 do 350 000 jednostek procesorów graficznych Nvidia H100, xAI ma prawdopodobnie od 26 000 do 30 000 jednostek kart graficznych Nvidia obsługujących sztuczną inteligencję.

Jak wiemy, 10 tys. H100 zostało użyte do stworzenia superkomputera Dojo, należącego do Tesli. Miało to miejsce w styczniu. Krótko potem Musk zapowiedział, że w 2024 roku planuje wydać na sprzęt Nvidia znacznie więcej, co oznacza kolejne zakupy dziesiątków tysięcy układów. Ponadto zatrudnił mnóstwo specjalistów, pracujących wcześniej dla DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesli i Uniwersytetu w Toronto, co oznacza, że podchodzi do sprawy śmiertelnie poważnie.

Ale należy pamiętać, że świat nie stoi w miejscu i za niedługo procesory H100 będą starszą generacją, zastąpione nową. Ta zaś zaoferuje układy GB200 Grace Blackwell Superchip, składające się z opartego na technologii Arms procesora obliczeniowego Grace oraz dwóch układów graficznych Blackwell B100. Układy te umożliwią nawet trzydziestokrotnie szybsze działanie od H100. Nvidia póki co szykuje się do ich wprowadzenia na rynek, nie mamy jednak jak na razie żadnej oficjalnej daty tego wydarzenia.

Może dzięki temu Elon Musk szybciej znajdzie odpowiedź na pytanie o prawdziwą naturę wszechświata?