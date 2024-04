Krucho z finansami, a nowy smartfon potrzebny na już? Plus daje wakacje od rat na pół roku

Odroczenie spłaty rat za sprzęt cieszy się coraz większym gronem entuzjastów i nie ma się czemu dziwić. Takie rozwiązanie może się przydać w sytuacji, kiedy spłacamy jeszcze poprzednie urządzenie albo z różnych względów musimy szybko nabyć nowe. Wakacje od rat w Plusie to oferta skierowana zarówno do nowych, jak i obecnych klientów operatora. Asortyment smartfonów jest zróżnicowany pod względem cenowym i technicznym, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Kwotę zakupu można rozłożyć na 12, 24 lub 36 miesięcy, a pierwszej płatności możemy dokonać dopiero po pół roku.

W ramach oferty wybraliśmy dla was trzy modele smartfonów warte uwagi (sami pewnie byśmy je dla siebie wybrali):

Samsung Galaxy A55 5G 8/128GB,

OPPO Reno10 5G 8/256GB,

Xiaomi Redmi Note 13 5G 6/128GB.

Samsung Galaxy A55 5G to następca rynkowego bestsellera (Galaxy A54). Telefon ma ekran Super AMOLED 6,6″ o rozdzielczości 1080 x 2340 pikseli z odświeżaniem 120 Hz i akumulator 5000 mAh z ładowaniem 25W. Galaxy A55 5G napędzany jest przez układ Exynos 1480 SoC z procesorem graficznym Xclipse 530 opartym na AMD RDNA2. Wspierany jest przez 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, a w zakresie możliwości foto ma 32-megapikselowy aparat do selfie, 50-megapikselowy aparat główny z OIS oraz ultraszeroki kąt 12 Mpix i makro 5 Mpix.

OPPO Reno10 5G to z kolei smartfon z zakrzywionym ekranem AMOLED 6,7″ (1080 x 2412 pikseli) z odświeżaniem 120 Hz i 32-megapikselowym aparatem do selfie. Z tyłu czeka niespodzianka w postaci głównego aparatu 64 Mpix (przysłona f/1.7), 32-megapikselowego aparatu portretowego z teleobiektywem, któremu towarzyszy 8-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym. Akumulator o pojemności 5000 mAh w Reno10 5G obsługuje szybkie ładowanie w technologii SUPERVOOC. Telefon napędza układ MediaTek Dimensity 7050 5G.

Seria Redmi Note 13 to następca bardzo udanej serii 12, która szybko wypracowała sobie pozycję króla oszczędności. W Xiaomi Redmi Note 13 5G znajdziemy ekran AMOLED 6,67″ (1080 x 2400 pikseli) o poprawionej jasności z odświeżaniem obrazu 120 Hz oraz potrójny aparat, na czele z aparatem głównym o rozdzielczości 108 Mpix. Sercem urządzenia jest układ MediaTek Dimensity 6080 z 8-rdzeniowym procesorem. Użytkownik zyskuje również szybkie ładowanie o mocy 33 W i pojemny akumulator o pojemności 5000 mAh.

Wakacje od rat to nie wszystko. Zyskujemy też święty spokój

Nowi klienci, którzy podpiszą umowę abonamentową mogą wybrać dla siebie nowe urządzenie z oferty ponad 120 modeli. Obecni klienci mają do wyboru ponad 140 modeli, a warunkiem skorzystania z promocji jest regularne opłacanie istniejącego abonamentu i niezaleganie z płatnościami od minimum sześciu miesięcy. W obu wariantach przy zakupie nowego smartfonu należy też wykupić dodatkową usługę – Serwis Urządzenia Premium 24. Umożliwia ona korzystanie z naprawy mechanicznie uszkodzonego smartfona zakupionego w Plusie, np. po zalaniu lub uszkodzeniu wyświetlacza. Autoryzowany serwis nie zapyta o przyczynę uszkodzenia.

Naprawę uszkodzonego smartfonu można zgłosić w dowolnym momencie (24/7) poprzez stronę internetową naprawaplus.pl. Kurier odbiera od klienta uszkodzony sprzęt, a po naprawie przywozi mu go z powrotem (alternatywnie można zamówić dostawę do Paczkomatu). Na wspomnianej stronie sprawdzamy również status naprawy, a z racji wykonywania ich wyłącznie w autoryzowanych serwisach producentów, smartfony wracają do klientów zachowując gwarancję.

Wakacje od rat w Plusie to znakomita okazja do zaopatrzenia się w nowy smartfon bez obaw o kondycję domowego budżetu. Szeroki asortyment modeli telefonów, przystępne warunki spłaty rat i dodatkowa usługa zabezpieczająca urządzenie na wypadek uszkodzenia stanowią ofertę zdecydowanie wartą rozważenia.