Moment 5 już udostępniony dla użytkowników Windows 11. Rewolucji nie przynosi

Co ciekawe, aktualizacja wprowadzająca tą usprawnioną wersję, pojawiła się już ostatniego dnia lutego b.r., ale była opcjonalna. Teraz Microsoft uczynił ją obowiązkową dla wszystkich, niezależnie od używanej wersji systemu Windows 11. A co nam przynosi?

Moment 5 – oto, co się zmienia

Moment 5 to przede wszystkim usprawnienia, poprawki, korekty oraz podobne działania związane z interfejsem użytkownika. Z niektórych z pewnością będziesz korzystać na co dzień, z innych – od czasu do czasu albo nawet wcale. Na liście zmian widzimy takie rzeczy, jak:

Widżety – wprowadzona zostaje lepsza kontrola, w tym obejmująca włączanie i wyłączanie newsów, a na ikonce widżetów pojawią się symbole powiadomień o nowych powiadomieniach;

Copilot – jego ikonka została przesunięta maksymalnie na prawo, zastępując “Pokaż ukryte ikony”. Rozmiar okienka cyfrowego asystenta będzie można łatwo regulować, a także wybrać, czy aplikacje mają być przed nim, czy poza nim. Pojawia się także wsparcie dla stanowisk wielomonitorowych;

dostęp głosowy dostaje wsparcie dla kolejnych języków oraz będzie obsługiwać stanowiska wielomonitorowe. Dodano do niego funkcję tworzenia skrótów, w tym do komend oraz aplikacji;

Narrator – udostępniono kolejne głosy,których można będzie posłuchać przed pobraniem oraz instalacją;

Windows Spotlight – ekran blokady pozwala na używanie jako tapet wyłącznie grafik z wyznaczonego folderu;

udostępnianie – będzie można nadać powiązanym urządzeniom własne nazwy, mające maksymalnie szesnaście znaków. Pojawi się opcja bezpośredniego udostępniania we WhatsApp, a jesli ktoś nie ma tej aplikacji, będzie można ją od razu pobrać. Transfer danych ma być zoptymalizowany;

Windows Update – pojawia się w nim możliwość naprawy instalacji Windows 11, a działanie narzędzia w żaden sposób nie wpłynie na zainstalowane aplikacje ani ustawienia wprowadzone przez użytkownika;

snap – Moment 5 zaoferuje inteligentne sugestia związane z rozmieszczeniem i wielkością okienek;

Windows 356 – aktualizacja przyniesie możliwość ustawienia startu systemu od razu w Windows 365, co pozwoli zaoszczędzić czas niezbędny na logowanie się na konto lokalne lub do chmury.

Jeśli chcesz już dzisiaj uzyskać Moment 5, wystarczy wejść do Windows Update i sprawdzić dostępność aktualizacji. Po tym działaniu potrzebny będzie restart niezbędny do wprowadzenia zmian i gotowe. Aktualizacja dostępna jest zarówno dla osób używających wydania 23H2, jak i 22H2.

Przypomnę, że na horyzoncie czeka 24H2 – większa aktualizacja ze zmianami, która powinna pojawić się w drugiej połowie tego roku. Póki co otrzymujemy zmiany mocno kosmetyczne.