Wiosenna promocja na smartfony Tecno. Do zgarnięcia flagowe modele w atrakcyjnych cenach

Tecno to stosunkowo młody gracz na polskim rynku, jednak dał się nam już poznać jako producent budżetowych modeli cechujących się bardzo dobrym stosunkiem jakości do ceny. Dodatkowo smartfony te zawsze mają dużo do zaoferowania pod względem wyglądu i często aż żal chować je w ochronnym etui. Seria SPARK 20 należy do tych najpopularniejszych linii dostępnych w naszym kraju i trudno się temu dziwić, bo to idealne połączenie doskonałego designu i dobrej specyfikacji. Właśnie topowe modele z tej serii – Tecno SPARK 20 Pro i SPARK 20 Pro+ są gwiazdami najnowszej promocji.

Tecno SPARK 20 Pro+, czyli ten najlepszy model w serii, dostępny jest za 999 złotych

Model ten pochwalić się może naprawdę świetnym zestawem aparatów, zwłaszcza w tej półce cenowej. Do dyspozycji mamy 108-megapikselową jednostkę główną i 32-megapikselową kamerkę do selfie z lampą błyskową, by autoportrety wychodziły idealnie nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Smartfon został wyposażony w zakrzywiony, 6,78-calowy ekran AMOLED z odświeżaniem 120 Hz. Jego sercem jest układ MediaTek Helio G99 Ultra, a za zasilanie odpowiada pojemny akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33W.

Tecno SPARK 20 Pro+

Producent nie zapomniał też o podkręceniu wrażeń dźwiękowych i na pokładzie znalazły się podwójne głośniki stereo z funkcją przetwarzania dźwięku DTS, zapewniające wciągający dźwięk, który jest o 200% głośniejszy niż pojedynczy głośnik, podczas gdy algorytmy Volume Plus zwiększają głośność nawet o 400% podczas połączeń.

W promocji znalazły się dwie wersje kolorystyczne – Orbits Black i Frosty Ivory.

Tecno SPARK 20 Pro w cenie 799 złotych

Tecno SPARK 20 Pro

Jeśli macie nieco niższy budżet powinniście sprawdzić model SPARK 20 Pro, w którym również znalazł się 6,78-calowy ekran z odświeżaniem do 120 Hz i kinowym odwzorowaniem barw barw DCI-P3. Na górze ekranu znajduje się Dynamic Port, czyli fragment ekranu umożliwiający komfortowe wyświetlanie najważniejszych powiadomień. Na pokładzie znalazł się też 108-megapikselowy aparat główny, wbudowany obiektyw do zdjęć makro i specjalny obiektyw z technologią AI, który przetwarza obraz, automatycznie poprawiając ustawienia aparatu pod kątem tego, co fotografujemy. Nie zabrakło też wydajnego procesora Helio G99, który czuwa nad tym, by smartfon działał płynnie.

Oba modele kupimy w obniżonych cenach od 19 kwietnia do 2 maja. Nie ma więc aż tak dużo czasu. Z oferty skorzystać można w sklepie RTV Euro AGD oraz w sieciach Media Expert, X-Kom, Komputronik oraz w sklepie własnym TECNOStore.

Tecno SPARK 20C

Tecno przygotował też szybką promocję na jeszcze jeden model – Tecno SPARK 20C. Do 25 kwietnia wersję 4+128 GB kupimy za 399 złotych, natomiast wariant 8+128 GB dostępny będzie za 499 złotych.