World of Warships: Legends – konsolowy hit od teraz również na ekranach smartfonów

World of Warships: Legends w wersji mobilnej przenosi szybką, pełną akcji walkę z konsolowego hitu na ekrany dotykowe smartfonów. Gracze przejmują dowodzenie nad jedną z 11 nacji (m.in. Stanami Zjednoczonymi, Japonią, Wielką Brytanią i Niemcami), budując swoją armadę stworzoną z ogromnej kolekcji wiernie odwzorowanych historycznych okrętów. W ich skład wchodzą precyzyjnie stworzone niszczyciele, krążowniki i pancerniki. Sterowanie w grze zostało przeprojektowane tak, aby ułatwić rozgrywkę bez konieczności używania kontrolera.

World of Warships: Legends – teraz można grać w domu i poza nim

W grze zadbano o wysokiej jakości grafiką przedstawiającą realistyczne modele okrętów, zmienne warunki pogodowe oraz efekty bitewne. Dobra wiadomość czeka osoby, grające do tej pory na wersji konsolowej. Będą mogli płynnie kontynuować rozgrywkę na urządzeniach mobilnych dzięki tzw. cross-progresji. Wystarczy zalogować się na swoje konta World of Warships: Legends na smartfonach i kontynuować przygodę w miejscu, w którym przerwali. Dodatkowo zachowują wszystkie statystyki i przedmioty zdobyte w grze do tej pory. Wersja konsolowa została praktycznie w całości zaadaptowana do wersji mobilnej (wyjątek stanowią lotniskowce, które pojawią się w rozgrywce nieco później).

To jeszcze nie wszystko, bo mamy też tzw. crossplay, czyli możliwość wspólnej rozgrywki użytkowników wersji mobilnej oraz odsłon konsolowych. Co miesiąc w grze pojawia się nowa aktualizacja zawartości, dzięki czemu zawsze jest co robić. Czekają nowe mapy, wydarzenia i wyzwania, więc na nudę nie będziecie tu narzekać. World of Warships: Legends można pobrać już teraz w sklepach Google Play (Android) i Apple App Store (iOS).