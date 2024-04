Niesamowite zaćmienie Słońca. Z takiej perspektywy jeszcze go nie widzieliście

Za widocznymi poniżej zdjęciami stoi DKIST, czyli Daniel K. Inouye Solar Telescope. Zlokalizowany na Hawajach, posłużył astronomom do śledzenia ubiegłotygodniowego zaćmienia z naprawdę intrygującej perspektywy. Posiada on instrumenty umożliwiające prowadzenie obserwacji w świetle widzialnym i bliskiej podczerwieni, a jego misja jest w całości skoncentrowana na Słońcu.

W szczególności chodzi o poznawanie tajemnic związanych z polami magnetycznymi naszej gwiazdy. Nawet pomimo niezbyt sprzyjających warunków panujących podczas zaćmienia oraz nieszczególnie korzystnej lokalizacji teleskopu, astronomom udało się dostrzec, jak Księżyc przesuwa się na tle Słońca, częściowo przesłaniając jego tarczę. Obserwacje były tak szczegółowe, że widać na nich nawet nierówne ukształtowanie terenu na Srebrnym Globie.

Zaćmienie Słońca uwiecznione przez teleskop DKIST ukazuje w szczegółach krawędź Księżyca usianą wzniesieniami

Co ciekawe, widok tych księżycowych wzgórz był bardzo pożądany, ponieważ DKIST musi adaptować się do warunków panujących w ziemskiej atmosferze. A skoro astronomowie wiedzą, czego spodziewać się na Srebrnym Globie, to wykorzystują tego typu okazje do dostosowania swoich narzędzi. Zaprocentuje to w przyszłości, gdy znowu pojawi się okazja do śledzenia naszej gwiazdy.

Nam pozostaje natomiast śledzenie efektów tej konfiguracji. W międzyczasie naukowcy związani z misją DKIST wyjaśniają, że układ optyki adaptacyjnej doprowadził do sytuacji, w której rozmycie wywołane przez atmosferę naszej planety zostało ograniczone. Dzięki temu powstały obrazujące krawędź Księżyca w wysokie rozdzielczości. Widoczne “ząbki” są po prostu wzniesieniami pokrywającymi powierzchnię naszego naturalnego satelity.