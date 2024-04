Zdjęcia Google otrzymają funkcję, która powinna być tam od razu

Jeśli na naszym sieciowym dysku Google’a zbiera się wiele zdjęć czy zrzutów ekranu, wówczas od czasu do czasu przeprowadzamy na nim porządki. Podobnie jak w przypadku plików w systemie Windows, usunięte trafiają do kosza, gdzie leżą sobie przez pewien czas – domyślnie jest to sześćdziesiąt dni. I to właśnie ma zostać zmienione.

Zdjęcia Google z konfigurowalnym koszem

Jeśli korzystasz ze Zdjęć, masz ograniczoną ilość miejsca. Oczywiście można ją zwiększyć za pomocą płatnych planów i jeżeli ktoś przechowuje większe ilości zdjęć, warto to zrobić. Mimo wszystko zawsze przychodzi ten moment, w którym niektóre z nich się wyrzuca. W koszu leżą przez dwa miesiące, po czym znikają. Jednak w tym czasie zawartość kosza również zajmuje cenną przestrzeń, dlatego po zrobieniu porządków warto do niego przejść i wybrać opcję “Opróżnij kosz”.

W ten sposób od razu pozbywasz się niechcianych zdjęć i odzyskujesz miejsce. Jeśli tego nie zrobisz, będą leżeć w nim przez wymieniony czas. Ale teraz w kodzie nowej wersji Zdjęć znaleziono nową funkcję. Nie jest ona jeszcze dostępna powszechnie, aczkolwiek jej obecność wskazuje na to, że Google planuje jej wdrożenie. A co to za funkcja?

Otóż pozwala ona ustawić czas automatycznego usuwania zdjęć z kosza. A więc nie 60 dni, a tyle, ile samodzielnie się ustali. Minimum to jeden dzień, dlatego będzie można zrobić porządki i wyłączyć komputer, a następnego dnia kosz będzie już opróżniony. Oczywiście Zdjęcia Google same w sobie poza tym się nie zmienią.

A jeśli ktoś nie ma ochoty na czekanie, aż internetowy gigant wdroży nowość, musi po prostu pamiętać o tym, aby opróżnić kosz po usunięciu wybranych zdjęć i grafik. A to zaledwie dwa kliknięcia.