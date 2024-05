Chińska bateria zostawia ogniwa litowe daleko w tyle. Jej kluczowy składnik może zaskoczyć

Bo choć akumulatory litowe cieszą się ogromną popularnością i nie jest to dziełem przypadku, to jednocześnie wykazują kilka problemów, takich jak podwyższone ryzyko wystąpienia awarii czy pojawienia się ognia. Wykorzystując wodę jako podstawowy składnik odpowiedzialny za rozpuszczanie elektrolitów, autorzy tej koncepcji osiągnęli świetne wyniki i chwalą się podwyższonym bezpieczeństwem.

Czytaj też: Akumulator, który ładuje się w kilka sekund. Imponująca technologia zrzuci lit z tronu

Jakby tego było mało, mówi się o dwukrotnie wyższej pojemności energetycznej niż ma to miejsce w przypadku ogniw litowych. Wyobraźmy sobie, jak taki postęp mógłby wpłynąć na rozwój sektora związanego z produkcją elektrycznych samochodów. O szczegółach nowej koncepcji oraz kulisach prowadzonych eksperymentów naukowcy piszą na łamach Nature Energy.

Zaprojektowana przez chińskich inżynierów bateria wodna pozwala na wydajne magazynowanie energii w bardzo bezpieczny sposób

Jak wyjaśniają, bardzo istotną rolę w całym procesie odegrał halogenowy transfer wielu elektronów. Prowadzone później testy wykazały, iż pojemność właściwa nowej baterii wyniosła ponad 840 Ah/l, podczas gdy jej gęstość energii – 1200 Wh/l w przeliczeniu na katolit. Wspomniany roztwór halogenowy składał się z jonów jodkowych i bromkowych. Później do akcji wkroczyła reakcja przeniesienia wielu elektronów.

Czytaj też: Głośne odkrycie za granicą Polski. Twórcy akumulatorów nie będą podtruwać Afryki

Chińczycy przekonują, że nie powinno stanowić problemu wydłużenie żywotności takich baterii do 1000 cykli. A wszystko to z zachowaniem wysokiego stopnia stabilności. Z pewnością na uwagę zasługuje fakt, że gęstość energii tych chińskich akumulatorów nie tylko przewyższa konkurencyjne rozwiązania, ale dodatkowo zapewnia atrakcyjność cenową. Ze względu na wizję wdrażania takich baterii do elektrycznych samochodów, odnotowane postępy mogą być naprawdę rewolucyjne.