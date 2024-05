Co trzeba wiedzieć o ekspresach do kawy przed kupnem w 2024 roku?

Profesjonalne parzenie kawy przede wszystkim

Doskonałym pomysłem jest zapoznanie się z różnymi modelami dostępnych na rynku ekspresów tak, aby wybrać ten, który będzie nam najbardziej odpowiadał, chociażby pod kątem posiadanych funkcji. W takiej sytuacji warto przeanalizować ranking ekspresów do kawy dostępny na: https://www.mediaexpert.pl/poradniki/male-agd/ranking-ekspresow-do-kawy. Urządzenia te mają możliwość zaparzania kawy pod naprawdę wysokim poziomem ciśnienia, który może wynosić nawet 19 barów. Tym samym nie tylko możemy liczyć na niesamowity aromat, ale także na gęstą warstwę pianki. Dodatkowa możliwość kontrolowania temperatury napoju sprawia, że może on posiadać niemalże cechy idealne.

Możliwość personalizacji pracy urządzenia

Niektóre modele oferują nam konkretną ilość programów z jakich możemy korzystać podczas parzenia kawy. Najczęściej jest ich kilka lub kilkanaście chociaż zdarzają się modele, które dają aż kilkadziesiąt takich wariantów. Innowacyjną funkcją jest natomiast możliwość personalizacji parametrów przygotowywanego napoju poprzez możliwość tworzenia profili użytkowników korzystających z tego urządzenia. Dzięki temu patentowi można uzyskać niesamowitą powtarzalność przygotowywania napoju pod absolutnie każdym względem. Szansa dopasowywania napoju do naszych preferencji smakowych to rozwiązanie podnoszące komfort użytkowania takiego ekspresu. Regulować można również ilość zaparzanej kawy i jej moc, a niektóre modele dodatkowo umożliwiają nam zaparzenie dwóch kaw jednocześnie.

Funkcja spieniania mleka oraz możliwość mielenia ziaren

Ważną funkcją, którą powinien posiadać każdy ekspres, to wbudowany młynek ceramiczny, który umożliwia zmielenie ziaren kawy bezpośrednio przed zaparzeniem napoju. Dzięki takiemu rozwiązaniu kawa może być znacznie bardziej aromatyczna. Jeśli chodzi o same spienianie mleka to w zależności od modelu możemy mieć tutaj zastosowane różne rozwiązania. Najbardziej tradycyjnym patentem jest dodatkowa dysza spieniająca mleko parą. Jest to o tyle ciekawe rozwiązanie, że umożliwia stworzenie niemalże idealnej konsystencji takiej pianki. Z kolei jeśli chodzi o wygodę użytkowania takiego spieniacza, zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest to, które jest w pełni zautomatyzowane. Nie ma tutaj nic co trzeba byłoby zrobić ręcznie. Wbudowany pojemnik na mleko w ekspresie do kawy to jedno z najczęściej spotykanych rozwiązań, które eliminuje problem konieczności przenoszenia pojemnika do ekspresu. Niektóre modele dodatkowo posiadają systemy umożliwiające integrację ekspresu z kapsułkami. Wówczas mamy możliwość używania dedykowanych kapsułek z mlekiem.

Czyszczenie ekspresu wcale nie musi być trudne

Jeśli chodzi o utrzymanie tego urządzenia w czystości, bardzo istotną i jednocześnie bardzo wygodną funkcją jest to, aby ekspres miał funkcję samoczyszczenia. Dzięki temu nie musimy martwić się o to, czy cały proces parzenia kawy odbywa się w higienicznych warunkach. Dodatkowa dezynfekcja urządzenia może zostać zaprogramowana bezpośrednio po zaparzeniu każdej kawy lub też po zaparzeniu napoju, który będzie zawierał w sobie mleko. Wszystko po to aby ograniczyć konieczność regularnego czyszczenia urządzenia ręcznie, co nie jest zbyt wygodne.

W jaki sposób obsługuje się taki ekspres do kawy?

Obsługa takiego urządzenia jest dziecinnie prosta. W najbardziej podstawowym wariancie posługujemy się wyświetlaczem LED, który najczęściej umieszczony jest w górnej części urządzenia. Na wyświetlaczu ustawiamy pożądane parametry napoju, który ma zostać przygotowany. Wiele modeli posiada jednak również możliwość sterowania urządzeniem za pomocą specjalnej aplikacji na smartfona. Wówczas użytkowanie takiego ekspresu jest jeszcze wygodniejsze. Kupując tak zaawansowany sprzęt, warto dokładnie przeanalizować liczbę posiadanych przez niego funkcji tak, aby rzeczywiście był on dopasowany do naszych potrzeb. Urządzenie najczęściej pozostaje w naszej kuchni przez wiele długich lat. Z pewnością miłośnicy parzenia kawy będą zwracali uwagę na szczegóły wyposażenia takiego ekspresu. Nie bez znaczenia jest jednak także nowoczesny wygląd urządzenia, a także to, aby nie było one zbyt duże i mogło bez przeszkód stać na blacie kuchennym. Dodatkowym aspektem jest także to, jak duży poziom hałasu wytwarza urządzenie podczas swojej pracy oraz to czy nie wytwarza dodatkowych wibracji. Znacznie większą popularnością cieszą się urządzenia, które pracują dość cicho.