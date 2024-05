Cook Story by Samsung – to prawdziwa przystań dla entuzjastów kuchni i miłośników technologii w Warszawie

Cook Story by Samsung w nowej odsłonie – teraz jeszcze bardziej smart

Od momentu powstania w 2017 roku Cook Story by Samsung stało się kulinarną przystanią, organizując ponad 1000 warsztatów, w których wzięło udział ponad 20 000 osób. Uczestnicy dostali szansę udania się w kulinarne podróże, udoskonalenia swoich umiejętności i odkrywania sekretów różnych kuchni, także tych mniej znanych i uznawanych za egzotyczne. Cook Story by Samsung to jednak nie tylko kuchnia, bo znajdziemy tam dedykowany showroom wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia. Odwiedzający mogą z bliska przyjrzeć się innowacyjnym funkcjom w codziennych urządzeniach, takich jak piekarniki, lodówki i płyty indukcyjne, a to pozwala lepiej zrozumieć, jak technologia wzbogaca ich kulinarne doświadczenia.

Z początkiem kwietnia br. zakończył się gruntowny remont Cook Story by Samsung, który nie tylko odświeżył wnętrze, ale także przekształcił zawartość showroomu. Teraz na wystawie znajduje się pełna gama wbudowanych urządzeń Samsung, w tym najnowsze linie wzornicze, co świadczy o zaangażowaniu marki zarówno w estetykę, jak i funkcjonalność.

Na miejscu zobaczymy wybrane urządzenia firmy Samsung, zaprojektowane tak, aby podnieść poziom kulinarnych doznań:

Piekarniki Samsung Dual Cook: umożliwiają jednoczesne przygotowanie dwóch różnych potraw bez mieszania się zapachów, co gwarantuje świetną jakość potraw i oszczędność czasu.

Lodówki Twin Cooling Plus: zapewniają dłuższą świeżość żywności poprzez regulację temperatury i wilgotności w lodówce za pomocą niezależnych parowników i przepływów powietrza, zachowując smak i konsystencję składników.

Płyty indukcyjne Samsung z Flex Zone: zmieścimy na nich wiele patelni jednocześnie, a to za sprawą otwartej strefy Flex Zone. Ułatwia to gotowanie dla dużej rodziny czy eksperymentowanie ze złożonymi przepisami.

Zmywarki Water Jet Clean: Wykorzystują silne strumienie wody, aby poradzić sobie nawet z najtrudniejszymi zabrudzeniami, pozostawiając naczynia lśniąco czyste bez konieczności płukania wstępnego.

Na miejscu można liczyć na porady ekspertów i rozwiązania dla inteligentnego domu

Odwiedzający showroom mogą także liczyć na fachową poradę konsultantów, którzy wyjaśnią zalety rozwiązań inteligentnego domu i sposób podłączenia urządzeń Samsung do aplikacji SmartThings. Pracownicy pomogą w doborze odpowiednich urządzeń do konkretnych kuchni, zapewniając bezproblemową integrację z domowym otoczeniem. Na miejscu dostępne są również wygodne dostawy urządzeń, co ułatwia transformację kuchni. Warto też wspomnieć, że dzięki współpracy marką Paradyż, sprzęty te także cieszą oko. Urządzenia i blaty w strefie warsztatowej wykonane są z kwarcowych spieków TRI-D marki Paradyż, znanych z wyjątkowego designu i trwałości, dopełniając nowoczesny i stylowy klimat przestrzeni.

Nowe Cook Story by Samsung zostało zaprezentowane 25 kwietnia podczas specjalnego wydarzenia inaugurującego ponowne otwarcie studia. Gospodarzem wydarzenia był znany szef kuchni Piotr Kucharski, który podzielił się swoją kulinarną wiedzą i spostrzeżeniami na temat transformującej mocy technologii w kuchni.

Teraz na miejscu możemy na żywo podziwiać wybrane urządzenia producenta z wariantami kolorystycznymi Bespoke, łącznie z dedykowanymi do studiów kuchennych modelami Infinite Line. W części poświęconej inteligentnym rozwiązaniom do domu można poznać benefity wynikające z wykorzystywania aplikacji mobilnej SmartThings oraz asystenta gotowania SmartThings Food, jak również funkcje oszczędzania energii i zarządzania nią z zużyciem trybu AI Energy Mode oraz bezpieczeństwo użytkowania, oparte na zdalnym monitoringu pracy i diagnostyce urządzeń.

W odnowionej lokacji, mieszczącej się w Warszawie przy ulicy Klimczaka 1, w budynku Royal Wilanów, nadal odbywać się będą warsztaty kulinarne. Ich uczestnicy pod okiem wykwalifikowanych szefów kuchni, bloggerów czy influencerów kulinarnych będą mogli dowiedzieć się wielu przydatnych rzeczy, którymi później będą mogli zaskoczyć swoich gości.