Które gry PC odpalisz na Copilot+? Powstała już strona, dzięki której wszystko będzie jasne

Copilot+ to procesory Arm, co zmienia bardzo dużo elementów, jakie nie są widoczne na co dzień dla użytkowników. Chodzi tu głównie o aspekty związane z oprogramowaniem. Qualcomm, odpowiedzialny za tę rewolucję, zapowiedział, że dzięki odpowiedniej emulacji nie będzie problemów z tym, aby układy Snapdragon X obsługiwały aplikacje i gry pisane dla tradycyjnych PC-tów. Ale czy na pewno?

Jakie produkcje są już gotowe na Copilot+?

Windows on Arm Ready Software to specjalna strona, która gromadzi informacje na temat gier, które mogą zostać uruchomione na urządzeniu Copilot+. Jak na razie podzielono je na pięć kategorii: akcja/przygoda, karciane/planszowe, platformówki, RPG oraz Pozostałe. Można także wpisać we wbudowaną wyszukiwarkę nazwę danej produkcji i zobaczyć wynik. Inny podział dotyczy poziomu kompatybilności. Tu mamy cztery: perfekcyjny, grywalny, działający i niegrywalny.

Na stronie prezentowane są zatem tytuły, w które można bez problemu pograć, jak również te, o których póki co posiadacze urządzenia Copilot+ będą mogli zapomnieć. W chwili pisania tego tekstu w bazie danych strony znajduje się ponad tysiąc przeróżnych produkcji – od gier niezależnych i prostych zabaw logicznych zaczynając, na tytułach AAA kończąc.

Dodam jeszcze, że określenie kompatybilności “perfekcyjna” oznacza, że taką produkcję da się odpalić na ponad 60 fps w 1080p. Jeśli są jakieś problemy z danym tytułem, jest to konkretnie wymienione, np. “niewielkie problemy z wyświetlaniem efektów graficznych”. Ponadto twórcy strony zaznaczają, że dużo zależy także od specyfiki samej konfiguracji urządzenia, dlatego też podane na stronie informacje są wskazówką, ale nie gwarancją.

Zapewne sami twórcy gier w przyszłości będą tworzyć nowe produkcje z myślą o ich uruchamianiu na Copilot+, a do obecnych prawdopodobnie zostaną opublikowane stosowne łatki. Dlatego choć póki co nowa kategoria pecetów nie jest jeszcze w stu procentach przyjazna grom, w kolejnych miesiącach zapewne zmieni się to na lepsze.