Dzień dziecka z Lenovo – prezenty dla małych i dużych

Yoga 7 2-w-1 14IML9 14″ OLED Ultra – laptop 2-w-1, tradycja w nowym wydaniu

W świecie zdominowanym przez smartfony i sprzęt mobilny laptop dla dziecka jawi się jako prezent dość tradycyjny. Pozory jednak mogą mylić, Yoga 7i 2-w-1 14IML9 gen 9 nie jest bowiem typowym laptopem – to nowoczesna hybryda, wyposażona w ekran dotykowy i zdolność do pracy w trybie tabletu.

Yoga 7i 2-w-1 14IML9 zwraca uwagę znakomitym ekranem OLED, o doskonałych kolorach i kątach widzenia. Taki ekran najbardziej docenimy podczas rozrywki – filmy z popularnych serwisów VOD wyglądają na wyświetlaczu tego urządzenia równie dobrze, jak na drogich telewizorach, a nie trzeba z nikim konkurować o dostęp do pilota. Kinowe wrażenia z oglądania umożliwi technologia dźwięku przestrzennego Dolby ATMOS, którą można się cieszyć nie tylko na słuchawkach, ale i na głośnikach. A po seansie zawsze można w coś zagrać, a także oddać się kreatywnym zadaniom.

Yoga 7i 2-w-1 14IML9 wyposażona została w wydajny procesor Intel Core Ultra 7-155H, 16 GB pamięci RAM i dysk SSD 512 GB – a to wszystko w zgrabnej obudowie. Komputer waży niecałe 1,5 kg i jest w stanie w dobrych warunkach pracować nawet 12 godzin. Zintegrowana grafika Intel Arc jest dość mocna, by można było poważniej myśleć o graniu, a przy tym na tyle oszczędna, by nawet podczas gry nie trzeba było ciągle rozglądać się za gniazdkiem.

W zestawie do Yogi 2-w-1 gen 9 dołączony jest rysik dla miłośników rysunku oraz fotografii, którzy dzięki niemu będą w stanie z jego pomocą sprawnie usunąć z rodzinnego zdjęcia przypadkowego przechodnia, który okazał się mistrzem drugiego planu, albo zapisać odręcznie w notatniku pomysły na później.

Yoga 7i 2-w-1 14IML9 wyceniona została na 4999 zł, co nie wydaje się kwotą wygórowaną jak za sprzęt o takiej uniwersalności.

Lenovo Legion GO

Jeśli dziecko, któremu chcesz sprawić prezent, jest zapalonym graczem, warto zwrócić uwagę na sprzęt zupełnie innego typu.

Lenovo Legion Go trudno bowiem jednoznacznie sklasyfikować – to przede wszystkim przenośna konsola do gier, ale wewnątrz tego niedużego urządzenia tkwi właściwie pełnoprawny, wydajny komputer PC. Takie połączenie pozwala poważnie myśleć o uruchamianiu najlepszych gier klasy AAA podczas podróży, na wakacjach – wszędzie tam, gdzie nie możemy mieć ze sobą stacjonarnej konsoli lub komputera.

Sercem konsoli Lenovo Legion GO jest układ AMD Ryzen Z1 Extreme, z wydajną grafiką RDNA3, któremu towarzyszy 16 GB RAM i SSD 512 GB – to zestaw, który podoła większości gier, a przy tym dość energooszczędny. Dzięki temu udało się go upakować w formę urządzenia, które można trzymać podczas zabawy w rękach.

Najważniejszy jest tu ekran – mierzący 8,8 cala przekątnej panel IPS, odświeżany z częstotliwością 144 Hz, która gwarantuje niesamowitą płynność podczas zabawy i codziennego użytkowania. Można na tym uruchomić takie perełki jak Hellblade 2: Senua’s Saga, Horizon: Forbidden West czy Cyberpunk 2077 i bawić się w miejscach, gdzie do niedawna w ogóle nikt o tym nie marzył. Skąd brać gry? Ze Steam, Epic Games, GOG.com, a może przede wszystkim z Xbox Game Pass – konsola sprzedawana jest w zestawie z dostępem na 3 miesiące do tej usługi gratis.

Lenovo Legion GO potrafi jednak więcej niż tylko uruchamiać gry. Czyż nie jest to w końcu mały PC z Windows? Można z poziomu konsoli zajrzeć do sieci, obejrzeć film, a nawet, o zgrozo, zrobić coś pożytecznego, jeśli ktoś chce.

Jeśli konsola Lenovo Legion Go jest dla ciebie, to warto pamiętać, że do końca maja (zostało zatem kilka dni) obowiązuje promocja w ramach projektu „Lenovo & polski gaming” – po rejestracji zakupu i weryfikacji można otrzymać aż 8 wybranych przez siebie gier polskich producentów w cenie urządzenia, a nie brak wśród nich uznanych tytułów. Następna edycja akcji rozpocznie się już 15 czerwca.

Lenovo Tab M11 – nie tylko dla młodszych dzieci

Lenovo Tab M11 miałem okazję używać przez kilka tygodni i uważam, że może być świetną propozycją na prezent dla dziecka, także nieco młodszego. Jest niedrogi, ładny i dobrze wykonany i – co może mieć spore znaczenie – jest lekki i poręczny. Do czego nadaje się Lenovo Tab M11? Ponieważ ma piórko, znakomicie się sprawdza do odręcznych notatek (potrafi rozpoznać pismo, jakby co), ale także do rysowania, mazania i kolorowania.

Sercem Lenovo Tab M11 jest procesor MediaTek Helio G88 i 4 lub 8 GB RAM w zależności od wersji – to dosyć, by w codziennym użytkowaniu wszystko działało zadowalająco. Lenovo położyło wielki nacisk na stronę multimedialną – tablet ma świetne głośniki, które dzięki obsłudze Dolby ATMOS są w stanie zagrać przestrzennie, ale także ekran Dolby Vision, zgodny z wymaganiami popularnych serwisów VOD.

Na takim wyświetlaczu doskonale będą wyglądać nie tylko bajki, ale także największe filmowe produkcje. Ale tablet to także wyjątkowo przyjemne urządzenie do czytania – nie tylko książek, ale i komiksów. Spory ekran, dobrze oddane kolory – Lenovo Tab M11 nie ma przy komiksach żadnych problemów, trapiących czytniki e-booków.

Jest to urządzenie stworzone z myślą o najmłodszych fanach technologii, stąd także preinstalowany dostęp do Google Kids Space, czyli biblioteki treści wysokiej jakości. Do końca czerwca w zestawie producent oferuje także przeznaczoną dla najmłodszych milusińskich przeznaczoną do nauki czytania interaktywną grę Lekti Monster w prezencie, o której pomysłodawca pisze tak:

„Lekti to sympatyczny mały stworek, który planuje swoje nadchodzące urodziny i potrzebuje twojej pomocy. Nasz bohater potrzebuje jeszcze dekoracji, przysmaków i pomysłowych atrakcji dla swoich zaproszonych gości. Wspomóż go w przygotowaniach, wykonując wszystkie przydzielone zadania. Ta zabawa z Lektim to nie tylko świetna okazja do dobrze spędzonego czasu, ale także szansa na lepsze poznanie liter oraz odkrycie, jakie dźwięki reprezentują”.

Niech każdy dzień będzie dniem dziecka

Kalendarzowy dzień dziecka to oczywiście pretekst – dzieci są naszym oczkiem w głowie przez cały rok, ale szkoda przegapić okazję do sprawienia prezentu. Lenovo ma coś dla każdego – uniwersalna Yoga 7i 2-w-1 14IML9, mobilny Lenovo Legion Go, lekki, poręczny Lenovo Tab M11 – jest z czego wybierać, a to przecież tylko trzy wybrane urządzenia z o wiele bogatszej oferty. Czasu na decyzję, który wybrać nie zostało wiele.