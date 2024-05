Elastyczna oferta na kartę w Plush – dopasujesz ją do swoich potrzeb

Gigabajty w Plush na Kartę

Użytkownicy telefonów na kartę cenią sobie wolność wyboru. Jeśli intensywnie korzystamy z internetu i systematycznie kupujemy pakiety bez limitu, to w Plush na Kartę otrzymujemy wiele korzyści.

Wybierając pakiet za 30 zł, otrzymujemy rozmowy i SMS-y/MMS-y) oraz paczkę danych o wielkości 30 GB. Jeśli pakiet jest systematycznie odnawiany, to co trzydzieści dni możemy zyskać dodatkowe 100 GB włączając darmową promocję Nawet 1500 GB, a utrzymując ciągłość pakietu przez 12 miesięcy, dostajemy 300 GB ekstra. Razem daje to aż 1,5 TB (1500 GB) danych do wykorzystania za darmo. A to promocja dotycząca tylko najtańszego pakietu

Wybierając pakiety za 35 zł lub 40 zł, nasze korzyści są znacznie większe. Usługi bez limitu pozostają bez zmian, pakiet danych rośnie odpowiednio do 40 GB lub 50 GB, bonusy za utrzymanie ciągłości rosną bardzo wyraźnie. Z promocji Nawet 4800 GB otrzymujemy co 30 dni dodatkowe 400 GB – przez 12 miesięcy daje to aż 4,7 TB (4800 GB).

Nowi użytkownicy Plush na Kartę mogą uzyskać dodatkową paczkę danych na start – wystarczy doładować konto kwotą minimum 20 zł oraz wyrazić zgody marketingowe wysyłając SMS o treści ZGODA pod numer 80087 i można zgarnąć 500 GB na 30 dni.

W przyrodzie nic nie ginie

Dotyczy to także pakietów z gigabajtami oferowanych danych w Plush na Kartę – jeśli w danym miesiącu nie wykorzystamy całości dostępnych gigabajtów, to nie ma się co martwić – odkładają się na naszym koncie i można po nie sięgnąć kiedy tego potrzebujemy.

W Plush na Kartę można także skorzystać z oferty „internet bez limitu na 1 dzień”, dzięki której w sytuacji pilnej potrzeby w ogóle nie musimy się oglądać na to, czy mamy zapasy gigabajtów. Usługa kosztuje 1 zł na dobę i można ją błyskawicznie aktywować SMS-em o treści NOLIMIT wysłanym pod numer 80225 – promocja nie odnawia się automatycznie, użytkownik za każdym razem decyduje czy chce z niej skorzystać – wystarczy ponownie wysłać SMS.

Użytkownicy Plush na kartę to mają dobrze…

O korzyściach z konkretnych ofert wspomniałem już powyżej. Warto jednak przypomnieć, że to nie wszystko – popularne social media traktowane są wyjątkowo i nie zawsze zużywają posiadany pakiet danych. Doładowania poniżej 25 zł dają swobodny dostęp do Facebooka, a powyżej 30 zł także do Messengera, Instagrama i WhatsAppa, wraz z bonusowymi 10 GB do wykorzystania na YouTube i TikToka – dzięki temu nie zużywają podstawowego pakietu.

Niezależnie, ile płacisz, możesz słuchać muzyki za darmo. Każdy użytkownik Plush na Kartę może aktywować roczny dostęp do serwisu streamignowego Tidal, dzięki któremu można słuchać bez limitów muzyki w wysokiej jakości, wybierając aż ze 100 mln utworów. Użytkownicy Plus na Kartę aktywują promocję bezpłatnym kodem *101*11*555#. A jakby tego było mało, niedawno Tidal włączył użytkownikom podstawowego pakietu dostęp do treści Hi-Res Lossless oraz ścieżek przestrzennych Dolby ATMOS i 360 Reality Audio.

Elastyczność to podstawa

Doceniając wygodę usług abonamentowych, nie sposób jednak nie zauważyć, że usługi na kartę oferują zalety, jakich nie ma żaden abonament i żadna umowa czasowa. Plush na Kartę docenia stałość, ale w żaden sposób jej nie wymusza. Jeśli nasz sposób użytkowania telefonu nagle ulegnie zmianie, w 5 minut dopasujemy nasze usługi do nowych potrzeb. Użytkownicy ofert na kartę mają dostęp do pełnych możliwości sieci 5G tak jak użytkownicy abonamentów, oczywiście jeśli posiadają telefon obsługujący tę technologię. Warto zatem postawić na Plush na kartę.

Zobacz także: Test Infinix Hot 40 Pro – nowy gracz wśród budżetowych smartfonów (chip.pl)