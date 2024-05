GeForce NOW wprowadza obsługę m.in. Hellblade II oraz polskiego Serum. Co jeszcze?

Usługa Nvidii pozwala graczom na korzystanie z najnowszych produkcji niezależnie od tego, jakim sprzętem dysponują w domu. Streaming z maszyn mających wydajne podzespoły umożliwia zabawę na najwyższych ustawieniach oraz w doskonałej jakości. Obecnie jest już dostępnych ponad 1800 gier, a teraz dodane zostały kolejne.

GeForce NOW – poznaj nowości i baw się do woli

Jak podaje Nvidia, serwis GeForce NOW otrzymuje następujące produkcje:

Synergy (od 21 maja w Steam)

Senua’s Saga: Hellblade II (od 21 maja w Steam, Xbox oraz PC Game Pass)

Crown Wars: The Black Prince (od 23 maja w Steam)

Serum (od 23 maja w Steam)

Ships at Sea (od 23 maja w Steam)

Exo One (Steam)

Phantom Brigade (Steam)

W przypadku pięciu z nich mamy do czynienia z premierami. GeForce NOW pozwala subskrybentom być na bieżąco, a osoby korzystające z abonamentu Ultimate mogą bawić się w rozdzielczości 4K i 120 kl./s.

Czytaj też: Sprawdzamy wydajność Gigabyte GeForce RTX 4080 SUPER Aero OC w grach z DLSS. Ile zyskamy fps?

Wśród nowości zwraca uwagę polska gra Serum, za którą odpowiada wrocławskie studio Game Island. Pozwala na poznanie pełnego konspiracji i niebezpieczeństw, skażonego świata, gdzie czekają liczne łamigłówki, niebezpieczeństwa oraz walki z potworami. W abonamencie Ultimate można grać w Serum w najwyższej jakości dzięki ulepszeniom w postaci technik RTX.

Dodatkową zachętą do tego, aby skorzystać z GeForce NOW jest fakt, że użytkownicy usługi mogą spodziewać się nowej nagrody w grze The Elder Scrolls Online. Jest nią darmowy wierzchowiec.