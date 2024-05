Google sypie nowościami jak z rękawa. Android zyska kilka przydatnych funkcji

Google zapowiedział aż 7 funkcji, przygotowanych dla smartfonów i tabletów z Androidem oraz zegarków z Wear OS

Pierwsza z nowości została już zauważona na początku roku, kiedy trwały jej testy. Teraz firma zapowiedziała ją oficjalnie, a chodzi tutaj o nową funkcję edycji w aplikacji Wiadomości Google. Po aktualizacji, kiedy zobaczymy, że wysłana już wiadomość wymaga poprawek, wystarczy, że ją przytrzymamy, a następnie dotkniemy wyświetlonego na górze przycisku edycji (ikona ołówka). Pozwoli nam to dokonać odpowiednich zmian. To ulepszenie zostało wprowadzone, by zapewnić zgodność funkcji z usługą iMessage, mającą jeszcze w tym roku obsługiwać protokół RCS. Tutaj warto jeszcze wspomnieć, że edycja działa w przypadku wiadomości wysłanych w ciągu ostatnich 15 minut, w dodatku musimy mieć włączoną funkcję RCS, a sam czat musi odbywać się między osobami korzystającymi z tego standardu.

Mile widzianą zmianą jest usprawnienie tworzenia hotspotów i łączenia ich. Google wprowadzi „natychmiastowy hotspot”, który pozwoli uniknąć wprowadzania haseł czy skanowania kodów QR. Wystarczyć będzie naciśnięcie jednego przycisku. Gigant postanowił też ułatwić życie uczestnikom (wideo)rozmów w aplikacji Google Meet, teraz będą oni mogli bez wysiłku przenosić rozmowy między urządzeniami z Androidem lub urządzeniami podłączonymi do przeglądarki. Trudno nie zauważyć, że te dwie funkcje inspirowane są Apple’em i jego rozwiązaniami i tak samo, jak u konkurenta, działają w ramach powiązanych jednym kontem urządzeń.

Na tym oczywiście nie koniec, bo w ekosystemie Google’a pojawi się obsługa samodzielnych widżetów na ekranie głównym, służących do sterowania inteligentnymi urządzeniami domowymi. W tej chwili ta funkcja jest w fazie testów i zostanie udostępniona jako widżet Ulubione Google Home. Ma to na celu oszczędność czasu, bo zamiast wchodzić w aplikację Google Home by wyłączyć światła czy obniżyć temperaturę termostatu, użyjemy sobie widżetu. Korzystać będziemy mogli z niego również z poziomu Wear OS, bo gigant z Mountain View wprowadził go również na smartwatche.

Google ogłosił też integrację PayPala z aplikacją Wallet w Wear OS, ale ta zmiana dotyczy na razie tylko użytkowników z USA i Niemiec. Dla wszystkich pojawią się za to nowe kombinacje w Emocji Kichen, a także cyfrowe kluczyki samochodowe dla wybranych pojazdów MINI, a niedługo też niektórych modeli Polestar i Mercedesa.

Wdrażanie większości tych ulepszeń już się rozpoczęło, a na inne, takie jak ulepszenia synchronizacji czy nowości w Emoji Kitchen poczekamy do 10 czerwca. Najdłużej zajmie wprowadzanie rozszerzenia cyfrowych kluczyków, bo ta aktualizacja ma pojawić się w połowie czerwca.