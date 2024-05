Haier X11 – innowacyjna pralka ze wsparciem SI

Czy tego chcemy czy nie, pranie jest obecne w życiu każdego człowieka. Odświeżania ubrań potrzebuje zarówno osoba mieszkająca samotnie, jak i kilkuosobowa rodzina. Ale od jakości pralki oraz dostępnych w niej programów i funkcji zależy jakość prania oraz stan naszych ubrań. Haier to marka znana w tej branży od lat, co już samo w sobie sprawia, że można jej zaufać. A wprowadzone przez nią funkcjonalności sprawiają, że X11 to pełen komfort.

Co potrafi Haier X11?

Model Haier X11 HW100-BD14397U1 możemy zaliczyć do najbardziej innowacyjnych obecnie urządzeń na rynku AGD. Wykorzystanie zaawansowanych technologii daje szereg korzyści, których nie sposób nie wspomnieć:

Ultra FreshAir czyli dwunastogodzinna świeżość – niezależnie od wybranego programu prania po jego zakończeniu pobierane jest powietrze z zewnątrz i rozprowadzane po wnętrzu bębna. Dzięki temu nie musimy się spieszyć z wyjęciem prania z bębna. Mamy na to aż 12 godzin. A nasze pranie będzie wciąż świeże i pachnące. Co więcej, dzięki tej funkcji nasze ubrania zachowują naturalną elastyczność i i będą miały mniej zagnieceń;

pełna automatyzacja – Haier X11 dysponuje szeregiem rozwiązań opartych na SI, co pozwala pralce automatycznie wykryć ilość i rodzaj tkanin oraz poziom ich zabrudzenia. Przekłada się to na automatyczne dopasowanie najlepszego programu prania oraz dopasowania ilości detergentu do prania i płynu do płukania. Wystarczy tylko włożyć rzeczy do bębna i gotowe – technologia zajmie się całą resztą;

wysoki poziom higieny – w pralce zastosowana została technologia antybakteryjna ABT. Usuwa 99,9% zarazków pojawiających się w takich elementach urządzenia, jak szuflada na detergent oraz uszczelka bębna. Pozwala to na skuteczne zabezpieczenie ubrań przed pleśnią oraz bakteriami. Aby zaś ochrona była jeszcze wyższa, wprowadzono funkcję Smart Dual Spray. Dzięki niej po każdym zakończonym praniu automatycznie czyszczony jest kołnierz i bęben. Lepiej po prostu się nie da;

szybkie odświeżanie ubrań – jeśli masz rzeczy, które nie wymagają poważnego prania, możesz je odświeżyć dzięki dwudziestominutowemu programowi Refresh. Gwarantowany efekt jak z profesjonalnej pralni!

cicha praca – nikt nie lubi, kiedy relaks zakłóca mu głośno pracująca pralka. Przy Haier X11 nie musisz się o to martwić. Zastosowany w niej silnik inwertorowy Direct Motion działa niezwykle cicho nawet przy najbardziej wydajnej pracy – podczas wirowania hałas nie przekracza granicy 69 dB. Jego jakość jest taka wysoka, że producent udziela na niego aż 25 lat gwarancji!

niższe rachunki za prąd – ponieważ pralka marki Haier zalicza się do najwyższej klasy energetycznej “A”, każdy cykl pranie staje się tani jak nigdy dotąd.

Haier X11 to nowoczesność w każdym aspekcie

Pralka Haier X11 to także doskonała jakość wykonania w tych mniej widocznych na co dzień elementach. Powierzchnia bębna imituje kształt maleńkich poduszek, dzięki czemu nie zaczepia ubrań. Została wygładzona przy wykorzystaniu technologii laserowej, co pozwoliło osiągnąć optymalne efekty. A zaawansowana automatyka wagowa w pralce odpowiada za precyzyjny dobór optymalnej ilości wody oraz czasu prania.

Na froncie urządzenia zamieszczono panel LCD, pozwalający na łatwe sterownia dotykowe. Zapamiętuje on najczęściej wybierane ustawienia, co ułatwia ich ponowny wybór. Ale możesz także wszystko ustawić zdalnie dzięki aplikacji hOn. I warto to zrobić, ponieważ właśnie w niej znaleźć można aż 60 dodatkowych programów, dzięki czemu znacznie wzrasta funkcjonalność pralki. Dodatkowo dzięki aplikacji możesz planować konserwację oraz śledzić stan urządzenia!

Haier X11 to także wysoka estetyka – front pralki wykonany został z wysokiej jakości metalu, ekstremalnie odpornego na jakiekolwiek zarysowania, a zwieńczeniem spektakularnego designu są piękne szklane drzwi. Dlatego model ten otrzymał jedną z najważniejszych nagród na świecie w zakresie designu – iF DESIGN AWARD 2024.

Wszystko to sprawia, że pralka X11 to wybór na lata komfortowego, efektywnego prania!

A może od razu suszenie?

Haier proponuje także dwa w jednym, czyli pralko-suszarkę X11 HWD100-BD14397US. Ma wszystkie te same cechy co pralka X11, ale dodatkowo oferuje niezwykle efektywne cykle suszenia. W przypadku tego urządzenia również postawiono na zaawansowane technologie, dzięki czemu można dopasować rezultaty do potrzeb. To jeszcze wyższy poziom wygody w codziennym zastosowaniu!