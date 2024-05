Huawei Watch Fit 3 – takiego smartwatcha jeszcze nie było?

Zegarek, czy może opaska? Czasami tu nie ma dobrego wyboru

Rynek inteligentnej elektroniki noszonej jest bardzo bogaty. Jest tu ogrom mniej lub bardziej udanych urządzeń. Małych, dużych, z większą lub mniejszą liczbą funkcji. Jeśli jednak bardziej się nad tym zastanowimy, jest tu pewna i to dosyć spora luka.

Opaski sportowe są mniej i bardziej zaawansowane. Te skromniejsze zazwyczaj oferują trzy podstawowe funkcje – bardzo prostą sygnalizację powiadomień, liczenie kroków oraz pomiar pulsu, opcjonalnie natlenienia krwi. Lepiej wyposażone dokładają do tego szeroki wybór trybów sportowych, pojedyncze możliwość płacenia zbliżeniowego. Na ogół będą to urządzenia bardzo małe, z niewielkimi ekranami takiej sobie jakości.

Po drugiej stronie mamy smartwatche. Tutaj wybór jest już znacznie większy. Od bardzo tanich i prostych zegarków, których możliwości niewiele różnią się od opasek sportowych, po prawdziwe kombajny w cenie niezłego, używanego samochodu. Trochę trudniej jest, kiedy chcemy kupić dobrze wyposażony smartwatch typowo damski i tutaj Huawei z serią Watch GT 4 ma bardzo skromną konkurencję.

A co, gdybym chciał coś pomiędzy? Coś, co z jednej strony będzie wymiarami bardziej skierowane w stronę kompaktowej opaski, ale przy zachowaniu funkcji smartwatcha i z wysoką jakością wykonania? Tutaj pojawiają się schody, bo takich urządzeń jest niewiele. Wybór kompaktowych smartwatchy, które kształtem będą nawiązywać do korzeni (pamiętajmy, że pierwsze inteligentne zegarki były kwadratowe) jest dzisiaj bardzo skromny. Po odsianiu urządzeń firm niewiele nam mówiących i poprzednich generacji Huawei Watch Fit mam w głowie tylko kilka tanich sprzętów, które są tak naprawdę niczym więcej jak prostą i tanią inteligentną opaską w nieco większej obudowie. A gdybym chciał coś lepiej wyposażonego? Tu do gry wchodzi Huawei Watch Fit 3.

Huawei Watch Fit 3 w wariantach dla każdego

Huawei Watch Fit 3 jest dostępny w sześciu wariantach i tutaj dosłownie wybór powinien zadowolić wszystkich odbiorców. Na potrzeby tworzenia tego materiał oraz nadchodzącej recenzji miałem okazję używać dwóch – czarnego oraz srebrnego.

Pierwszy to dosłownie klasyczna klasyka, taka sama jak w przypadku wariantu białego, różowego i zielonego. Mamy tu pasek z fluoroelastomeru, czyli taka miękka guma tłumacząc na bardziej zrozumiały język. Materiał elastyczny, rozciągliwy i bardzo miękki, dzięki czemu nie męczy w trakcie użytkowania.

Wariant szary ma nylonowy pasek i kupił mnie od samego wyjęcia z pudełka. Jest to materiał przypominający trochę miękki rzep i swoją drogą właśnie na rzep się go zapina. Jest przewiewny, delikatnie rozciągliwy i można go bez problemu zapiąć stosunkowo ciasno, bez najmniejszego uczucia dyskomfortu. Miałem okazję używać go przez kilka ostatnich dni w 40-stopniowym upale i nawet przy ciasnym zapięciu nie czułem, że mam coś na ręce.

Zostaje nam jeszcze trzeci wariant paska, czyli biały i skórzany. Dla osób szukających nieco bardziej eleganckiego wyglądu.

Bez względu na to, na jaki pasek się zdecydujemy dostajemy tak samo wykonane urządzenie. Koperta jest zrobiona z bardzo lekkiego stopu aluminium. Całość ma tylko 9,9 mm wysokości i waży zaledwie 26 gramów, co jest na dobrą sprawę niecałą połową masy klasycznego smartwatcha. Konstrukcja jest wodoszczelna (do 5ATM, czyli wytrzymuje zanurzenie do 50 metrów), świetnie wykonana i przyciąga wzrok efektowną, obracaną i w wariancie srebrnym, czerwoną koronką.

Huawei wpakował w Watch Fit 3 bardzo dużo funkcji znanych z pełnowymiarowych smartwatchy

Huawei Watch Fit 3 to niemal całkowite zaprzeczenie tego, co znamy z kompaktowych smartwatchy. Mały ekran niskiej jakości? Zapomnij, tu dostajemy panel AMOLED o przekątnej 1,82 cala i rozdzielczości 480 x 408 pikseli. Dzięki czemu możemy na nim bez problemu przeczytać przychodzące wiadomości.

Na ekranie możemy wyświetlić jedną z wielu różnych tarcz do wyboru, od klasycznych po cyfrowe, nawet po przeładowane informacjami i efektowne, choć nie zawsze praktyczne, ale dzięki czemu każdy znajdzie tu coś dla siebie. Tarcze możemy też zaprojektować samodzielnie, wykorzystując np. dowolne zdjęcie z galerii naszego smartfonu i wybrać, jakie informacje dodatkowe mają być wyświetlane.

Możliwości sportowe Huawei Watch Fit 3 mogą zawstydzić niejeden pełnowymiarowy smartwatch. Do wyboru mamy śledzenie aktywności w ponad 100 dyscyplinach sportowych. Wisienką na torcie jest wbudowany GPS, dzięki któremu opaska śledzi przebyte trasy nie tylko biegowe, ale też np. podczas wędrówki w górach. Jeśli to za mało to na nadgarstku mamy dosłownie osobistego trenera, który przekaże nam wskazówki dotyczące ćwiczeń lub tempa biegu. Cała nasza aktywność może być zbierana w formie kołowych wykresów, które zapełniają się w ciągu dnia wraz z wykonywanymi przez nas czynnościami. Dla wielu osób jest to bardzo skuteczna motywacja do działania, podobnie jak wbudowany w opaskę licznik kalorii, który pozwala zapanować nad dietą.

Poza możliwościami sportowymi dostajemy rozbudowane funkcje monitorowania zdrowia, również znane z dużych, inteligentnych zegarków Huawei. Takie jak pomiar pulsu i natlenienia krwi oraz monitorowanie snu. Dla pań przygotowano możliwość śledzenia cykli miesiączkowych. Jeśli w Watch Fit 3 wyposażymy kogoś z rodziny, mamy możliwość podglądu jej parametrów. O ile oczywiście druga strona wyrazi na to zgodę, możemy śledzić wszystkie pomiary wykonywane w ciągu dnia. To pozwala mieć na oku osoby starsze, ale też bywa dobrą formą motywacji, bo widzimy, czy druga osoba wykonała swoją dzienną liczbę kroków.

Jeśli to wszystko ciągle za mało to Huawei Watch Fit 3 pozwala na prowadzenie rozmów z użyciem wbudowanego głośnika i mikrofonu. Jakość rozmów jest bardzo przyzwoita i jeśli mamy zajęte ręce, nie trzeba sięgać po smartfon.

Z takimi możliwościami Hauwei Watch Fit 3 musi działać krótko i kosztować dużo? Nie do końca

Dużo funkcji, smukła obudowa, więc siłą rzeczy musi to mieć przełożenie na czas działania. Tutaj wiele osób może się pozytywnie zaskoczyć, bo udało się tu wpakować akumulator o pojemności 400 mAh, który wystarcza na 7 dni użytkowania. Maksymalnie da się ten czas wydłużyć do 10 dni, a przy stałym korzystaniu z monitorowania aktywności i funkcji sportowych z użyciem GPS-u, spada do 4 dni. Co nadal pozostaje bardzo solidnym wynikiem.

Cena też niejednego zaskoczy, bo pomimo tak dobrego wykonania i wyposażenia, Huawei Watch Fit 3 kosztuje 699 zł lub 799 zł w wariancie ze skórzanym paskiem. Ale… aktualnie trwa promocja, dzięki której ceny wynoszą odpowiednio 599 i 699 zł. W kategorii cena/jakość to bardzo solidne 11/10. No i nie zapominajmy, że smartwatch współpracuje z dowolnym smartfonem z Androidem i iOS, więc jeśli chcecie kupić go komuś w prezencie, nie musicie się martwić o to, czy będzie działać prawidłowo.