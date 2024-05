Ile zaoszczędzisz na elektrycznym samochodzie? Oblicz to specjalnym kalkulatorem

Czy rzeczywiście zaoszczędzisz na eksploatacji elektrycznego samochodu? Sprawdź to sam

W ramach działań na rzecz promocji samochodów elektrycznych (EV), Argonne National Laboratory, należące do amerykańskiego Departamentu Energii, przedstawiło narzędzie, które pomaga kierowcom obliczyć potencjalne oszczędności na kosztach paliwa przy przejściu na samochód elektryczny. Mowa zarówno o samochodzie hybrydowym z możliwością ładowania (PHEV), jak i w pełni elektrycznym (BEV). Narzędzie jest o tyle innowacyjne, że przyjmuje szczegółowe dane i dostarcza precyzyjnych (wedle zapewnień) oszacowań oszczędności, dzięki czemu jest cennym zasobem dla konsumentów, którzy rozważają wymianę spalinowego samochodu na elektryczny.

Czytaj też: Kolejna firma chce, żebyś uwierzył w elektryczne samochody. Padły konkretne liczby

Premierze kalkulatora towarzyszył również raport, wedle którego jazda BEV może prowadzić do corocznych oszczędności do nawet 2200 dolarów, a to szczególnie w obszarach charakteryzujących się wysokimi cenami benzyny i niskimi kosztami energii elektrycznej. Kierowcy PHEV mogą oczekiwać oszczędności do nawet 1500 dolarów rocznie w porównywalnych warunkach. Oszczędności są jeszcze okazalsze w przypadku kierowców preferujących większe pojazdy i przejeżdżających znaczne dystanse w ciągu roku. Co być może najciekawsze, ten nowy kalkulator wykorzystuje również gruntowne podejście co do analizy, biorąc pod uwagę całkowity cykl życia zużycia energii pojazdu, bo od produkcji paliwa do eksploatacji pojazdu. Wynika z tego, że kierowcy BEV mogą zmniejszyć swój ślad węglowy o około pięć ton dwutlenku węgla na każde przejechane 16093 km, co podkreśla korzyści środowiskowe płynące z użytkowania pojazdów elektrycznych.

Czytaj też: Efektywność poza skalą. Oto najbardziej aerodynamiczny samochód elektryczny

Wedle jednego z zestawu danych, średnia liczba mil przejechanych rocznie przez Amerykanów osiągnęła 14263 mil, czyli 22954 km. Jeśli wybierzemy we wspomnianym narzędziu stan Utah i przyjmiemy dane, które domyślnie uzupełnia system (m.in. 15-letni samochód, 2,93 dolarów za galon, czyli 3,78 litra benzyny i ceny za kWh rzędu 11 centów w ładowarce domowej i 29 centów w publicznej), to kalkulator poda nam, że wymieniając stary samochód na hybrydowy, zaoszczędzimy 815 dolarów rocznie, a jeśli pokusimy się na w pełni elektryczny, o możemy liczyć już na 1340 dolarów oszczędności.

Czytaj też: OBDeleven NextGen – samochodowego diagnostyka można już nosić ze sobą w kieszeni

Oczywiście te wyliczenia należy brać z przymrużeniem oka, bo kluczowe jest wprowadzenie konkretnych danych na temat swojego aktualnego samochodu i potencjalnego nowego elektryka. Możecie to zresztą zrobić sami na własnym przykładzie, ale do tego konkretnego kalkulatora będziecie musieli przeliczyć dane podawane w “naszych” jednostkach na amerykańskie. Jednak samo istnienie takiego narzędzia jest dobrym krokiem w kierunku przekonywania Amerykanów do sięgania po elektryczne samochody, które są tańsze w codziennej eksploatacji. Nie jest to oczywiście pierwszy tego typu kalkulator (od dawna istnieje już np. WalletBurst, Zap-Map czy Aqua-Calc z “naszymi” jednostkami), ale Driving Electric: Local Fuel Savings Calculator jest o tyle ważne, że zostało opracowane przez Argonne National Laboratory z pieczą amerykańskiego Departamentu Energii.