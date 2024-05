To było do przewidzenia. Apple musi otworzyć także system iPadOS

iPadOS otworzy się na zewnętrzne sklepy z aplikacjami

Ustawa o rynkach cyfrowych (DMA) zmusiła już giganta z Cupertino do wprowadzenia bardzo ważnych zmian w systemie iOS na europejskim rynku. Marcowa aktualizacja systemu iOS była więc prawdziwie historyczna, bo wprowadziła na iPhone’y możliwość sideloadingu, obsługę sklepów z aplikacjami firm trzecich oraz znacznie ułatwiła zmianę domyślnej przeglądarki. Najwyraźniej jednak Unii Europejskiej wciąż było mało.

Jeszcze na początku tego tygodnia Bloomberg doniósł, że zasięg DMA objął również iPady, co oznaczało, że podobne zmiany zostaną wprowadzone także w iPadOS. Według nowych doniesień tym razem Apple nie będzie sprzeciwiać się tej decyzji i planuje bez gadania wprowadzić stosowne zmiany. Sam gigant z Cupertino nie ogłosił konkretnej daty, kiedy się to stanie, ale firma ma na to sześć miesięcy – termin upłynie 28 października.

We wszystkich 27 państwach członkowskich iOS jest już otwarty na zewnętrzne sklepy z aplikacjami, ale w typowy dla siebie sposób, robiąc trochę wszystkim pod górkę. Nawet jeśli deweloperzy chcą oferować swoje apki w innym sklepie albo na swojej stronie internetowej, wciąż zobowiązani są do uiszczania opłaty za technologię podstawową, która jest powiązana z liczbą pierwszej instalacji aplikacji w ciągu roku. Wygląda jednak na to, że jeśli użytkownik zainstaluje tę samą aplikację na swoim iPhonie i iPadzie w tym samym roku, będzie to liczone jako pojedyncza instalacja.

Przeniesienie zmian wprowadzonych w iOS na iPadOS powinno być dużo łatwiejsze, bo oba systemu bazują na tych samych podstawach. Mimo tego spodziewam się, że Apple nie zrobi tego tak szybko. W przypadku iPhone’ów czekaliśmy praktycznie do końca wyznaczonego terminu, ale tam firma musiała działać od podstaw. W przypadku iPadów zapewne będzie chciała poczekać do premiery iPadOS 18, który w stabilnej wersji pojawi się jesienią tego roku.