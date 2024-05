Chcesz kupić komputer do gier? Zapoznaj się z naszymi rekomendacjami na maj 2024

Jaki komputer do gier do 3000 zł?

Najtańszy zestaw to połączenie procesora i5-12400F (z chłodzeniem BOX) z kartą graficzną RX 6600 w wykonaniu ASRock. Mamy do tego 2x 8 GB pamięci RAM czy dysk PCIe Gen4 o pojemności 1 TB. Zasilacz o mocy 600 W całkowicie tutaj wystarczy (model 500 W jest zaledwie 20 zł tańszy). obudowa w wersji Air spokojnie wszystko zmieści, a dzięki czterem wentylatorom zapewni odpowiedni przepływ powietrza. Płyta główna również spokojnie poradzi sobie z procesorem, ale pamiętajcie, że nie ma ona WiFi. Do zestawu zawsze możecie dokupić chłodzenie procesora np. Endorfy Fera 5, które zapewni znacznie cichszą prace komputera.

Jaki komputer do gier do 4000 zł?

W stosunku do zestawu za 3000 zł mamy już dodane chłodzenie procesora, które zapewni znacznie cichszą pracę oraz niższe temperatury niż wersja BOX. Jest też lepsza płyta główna w wersji z WiFi oraz 2x 16 GB pamięci DDR4. Karta graficzna to RTX 4060 od Asusa w wersji OC. Alternatywnie można zdecydować się na model RX 6700 XT, jeśli tylko znajdziecie go dobrej cenie i zmieścicie go w 4000 zł. Obudowa i zasilacz pozostają te same, co w zestawie wcześniej.

Jaki komputer do gier do 5000 zł?

Kolejny zestaw przynosi dwie zmiany. Mamy zasilacz 650 W w wykonaniu MSI oraz inną kartę graficzną. Tutaj możemy wybrać pomiędzy RTX 4070 a RX 7800 XT. Model zielonych zapewnia lepszą wydajność w ray tracingu, ale jest słabszy pod względem gier bez RT. Musicie więc zdecydować, na czym bardziej Wam zależy i pod to wybrać kartę graficzną.

Jaki komputer do gier do 6000 zł?

Czas na większe zmiany – przechodzimy na platformę AM5, która jest przyszłościowa. Procesor Ryzen 5 7600 zapewni dobrą wydajność w grach, a Fortis 5 odpowiednio go schłodzi i zapewni cichą pracę podczas grania. Całość na płycie MSI B650M Gaming Plus w wersji z wbudowanym WiFi. Pamięci RAM jest 2x 16 GB 6000 MHz o niskich opóźnieniach CL30. Dysk pozostaje ten sam, co wcześniej. Mamy też kartę graficzną RTX 4070 SUPER, zasilacz 750 W ATX 3.0, który ma złącze 12VHPWR – nie trzeba będzie wykorzystywać przejściówki do karty graficznej. Zmianie uległa też obudowa – jest to Irid 505F, który ma 5 wbudowanych wentylatorów.

Jaki komputer do gier do 7500 zł?

Pozostajemy przy platformie AM5. Różnice w stosunku do poprzedniego dotyczą procesora, który jest z dopiskiem X, dysku, który jest wydajniejszą wersją oraz karty graficznej. Ta ostatnia to model RTX 4070 Ti SUPER, który zapewni świetną wydajność w grach. Model SUPER ma 16 GB VRAM oraz oferuje wyższą wydajność od zwykłej wersji.

Jaki komputer do gier do 9000 zł?

Wracamy do Intela. Tym razem mamy procesor i5-14600KF, który chłodzony jest przez AiO Navis F240 od Endorfy. Całość jest na płycie B760 co oznacza, że nie będziecie mogli podkręcić procesora. Pamięci RAM jest 2x 16 GB 6400 MHz o opóźnieniach CL32. Dysk pozostaje ten sam co wcześniej, ale mamy za to kartę graficzną RTX 4080 SUPER w podkręconej wersji od PNY. Zapewni ona świetną wydajność w grach, nawet w rozdzielczości 3840 x 2160. Zasilacz to 850 W konstrukcja ATX 3.0 od be quiet!. Obudowa jest również tego producenta – zapewnia ona bardzo dobry przepływ powietrza, spokojnie wszystko pomieści i będzie bardzo dobrze wyglądała. Całość może wynieść 100-200 zł powyżej 9000 zł, ale zdecydowanie warto dołożyć.

Jaki komputer do gier do 10000 zł?

Wracamy do platformy AMD. Ryzen 7 7800X3D w połączeniu z pamięciami 6000 MHz CL30 zapewni świetną wydajność w grach. Procesor chłodzony jest przez AiO 360 od Endorfy, a płyta główna to w zupełności wystarczająca konstrukcja od MSI. Karta graficzna pozostaje ta sama co wcześniej, podobnie jak zasilacz. Zmieniła się jeszcze obudowa, która zmieści AiO 360 na topie. Model od Endorfy zapewnia świetny przepływ powietrza, a wersja ARGB może się podobać.

Jaki komputer do gier do 14000 zł?

Mamy tutaj trzy zasadnicze zmiany. Pierwsza to obecność karty graficznej RTX 4090 – najwydajniejszej aktualnie w sprzedaży. Druga to dysk w wersji 2 TB, zamiast 1 TB. Ostatnia to zasilacz zmieniony na model 1000 W. Taki zestaw w tej cenie zapewni świetne wyniki w grach.

Jaki komputer do gier do 18000 zł?

Na koniec najwydajniejszy zestaw. 14900KF w połączeniu z szybkimi pamięciami 7200 MHz zapewni najwyższą możliwą wydajność w grach. Musi on być chłodzony przez AiO 360 i tutaj model Dragonfang 360 zagwarantuje świetne chłodzenie. Płyta główna to bardzo dobry model w swojej cenie, który cechuuje się dużą funkcjonalnością oraz naprawdę świetnym wyglądem. Dysk pozostaje ten sam. Karta graficzna to jeden z najlepszych modeli RTX 4090. Asus ROG OC zapewnia bardzo wysoką wydajność, jest świetnie wykonany oraz znakomicie wygląda. 1200 W zasilacz od FSP pozwoli na podkręcanie podzespołów, a obudowa Fractala w wersji RGB gwarantuje świetne chłodzenie podzespołów, wszystko zmieści oraz będzie znakomicie prezentowała się na czy pod biurkiem.