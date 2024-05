Jaki robot sprzątający kupić do domu w 2024 roku?

Efektywne poruszanie się robota po każdej powierzchni

Podstawą efektywnego sprzątania jest to, aby robot faktycznie był w stanie docierać do miejsc, w których jego praca jest wymagana. Dlatego też urządzenia te są wyposażane w system wizyjny, dzięki czemu mogą omijać przeszkody, które znajdą się na ich drodze. Roboty sprzątające mogą precyzyjnie rozpoznawać różnego rodzaju obiekty, jakie pojawiają się na ich ścieżce przejazdu. Mogą je omijać lub też sprzątać bezpośrednio obok nich. Ciekawym rozwiązaniem jest to, że niektóre roboty są w stanie nawet pokonać stopień. Są też na tyle niskimi urządzeniami, że bez problemu wjadą także pod szafę, komodę czy łóżko. Ich sprzątanie jest więc wszechstronne. Czasem nawet zdarza się, że docierają one tam, gdzie zazwyczaj nie chce się nam sprzątać za każdym razem. Bardzo przydatną funkcją takiego robota jest z pewnością system rozpoznawania oczyszczanej powierzchni. Robot będzie w stanie dostosować sposób sprzątania do tego, czy porusza się na panelach podłogowych czy też na przykład na dywanie.

Odkurzanie oraz mycie na mokro

Sprawdzając popularny ranking robotów sprzątających dostępny na: https://www.mediaexpert.pl/poradniki/male-agd/ranking-robotow-sprzatajacych, z pewnością zauważymy, że wiele robotów łączy w sobie dwie podstawowe funkcje. Jest to możliwość mycia powierzchni na mokro oraz odkurzanie. W przypadku niektórych propozycji robotów sprzątających, będziemy mieć dodatkowo możliwość ustawienia poziomu intensywności mopowania poprzez regulację intensywności zużycia wody. Tym samym uda się nam pozbyć nawet największych i mocno zaschniętych plam. Jeśli chodzi natomiast o sam sposób odkurzania, poszczególne modele robotów sprzątających przede wszystkim różnią się między sobą mocą ssącą. To, jaka ona będzie bezpośrednio przekłada się na to, czy odkurzacz będzie efektywnie zbierał okruchy, pył, kurz czy też sierść zwierząt.

W jaki sposób programować te urządzenia?

Tak naprawdę, im nowocześniejszy sprzęt, tym więcej możliwości jego zaprogramowania będziemy mieli do dyspozycji. Jednym z najciekawszych rozwiązań jest możliwość sterowania robotem z poziomu specjalnej aplikacji na smartfona. Poprzez aplikację można ustawić pożądane parametry sprzątania, ale można również dodać jego harmonogram. Dzięki temu w mieszkania może odbywać się sprzątanie całkowicie bez naszego udziału. Tak naprawdę, nawet nie musimy być wówczas w domu. Aby usprawnić działanie robota, powinien on posiadać wbudowaną czujkę tego, kiedy powinien wrócić do bazy i się doładować. Dzięki temu zawsze będzie gotowy do pracy według ustalonego harmonogramu. Pomocną funkcją jest również możliwość sterowania robotem za pomocą komend głosowych. Pamiętajmy, że istotą jest to, aby był on w stanie wyręczyć nas w jak największej liczby obowiązków związanych ze sprzątaniem. Musi to być urządzenie, które poradzi sobie nawet na bardzo ograniczonej i ciasnej przestrzeni.

Nowoczesne rozwiązania, które są strzałem w dziesiątkę

Dodatkowo, na pewno warto zwrócić uwagę na takie rozwiązania, które jeszcze bardziej podnoszą komfort użytkowania takiego robota. Jedną z takich rzeczy jest niewątpliwie funkcja automatycznego opróżniania pojemnika na kurz. Dzięki temu nie trzeba pamiętać o tym, aby sprawdzać stopień zapełnienia tego pojemnika. Dobrym rozwiązaniem jest też specjalna czujka, która będzie informować o tym, że taki pojemnik należy opróżnić. Podobna czujka powinna odpowiadać za wymianę filtra lub też dotyczyć bezpośrednio tego, czy robot wymaga czyszczenia. Konserwacja takiego urządzenia jest bowiem gwarancją jego efektywności. Dodatkowo, najlepsze modele robotów sprzątających zostały zaprojektowane w taki sposób, aby posiadały wbudowany system filtracji powietrza. Oznacza to, powietrze, które jest wydmuchiwane z robota jest niemalże całkowicie czyste i pozbawione patogenów.

Niesamowitym wręcz patentem są czujniki, których zadaniem jest wykrywanie zabrudzonych miejsc i czyszczenie ich w pierwszej kolejności. Dodatkowe szczotki boczne, które znajdziemy u niektórych producentów odpowiadają za efektywne czyszczenie krawędzi oraz narożników mebli. Podsumowując, zakup robota sprzątającego to doskonała decyzja, która pozwoli ci zaoszczędzić naprawdę bardzo wiele czasu. Pozwoli także zapomnieć o przykrych obowiązkach związanych czyszczeniem mieszkania, niezależnie od tego, czy masz na to czas czy też nie. Warto wziąć także pod uwagę, że tego typu robot sprzątający może nam służyć przez bardzo długi czas – jest to więc zakup na lata, który powinien być przemyślany.