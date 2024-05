Nie przegap! Zaczynają się ostatnie dni konkursu Huawei

Konkurs potrwa do 3 czerwca 2024 r., a zwycięzcy zostaną wyłonieni w ciągu 10 dni od jego zakończenia. Kupony konkursowe będzie można wykorzystać wyłącznie w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl do 30 czerwca 2024 r. A co trzeba zrobić, aby wziąć w nim udział?

Huawei – co możesz wygrać w konkursie?

Aby wziąć udział w trwającym konkursie Huawei, nie musisz spełniać żadnych specjalnych warunków. Nie musisz nawet mieć żadnego urządzenia tej marki, aczkolwiek dzięki szczęściu możesz to zmienić. Co zatem robić? Należy spełnić dwa warunki:

zapisać się na newsletter na stronie https://consumer.huawei.com/pl/offer/regulamin/konkurs-laptopy-tablety/

w maksymalnie 5 zdaniach odpowiedzieć na pytanie: „Który z najnowszych produktów HUAWEI zrobił na Tobie największe wrażenie i dlaczego?”

Co dalej? Zwycięzcy zostaną wyłonieni w ciągu 10 dni od jego zakończenia, a więc maksymalnie 13 czerwca.

Czytaj też: MateBook D 14 2024 – odświeżona wersja króla opłacalności wkracza na rynek. A wraz z nim konkurs!

Jeśli znajdziesz się w gronie zwycięzców, otrzymasz kupon uprawniający do zakupu za zaledwie 1 zł wybranego urządzenia:

1 x HUAWEI Pura 70 Pro,

1 x HUAWEI MateBook 14 2024,

2 x HUAWEI MatePad 11.5”S.

Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają kupon, dzięki któremu przy zakupie nowych laptopów i tabletów (HUAWEI MateBook 14 2024, HUAWEI MateBook X Pro 2024 oraz HUAWEI MatePad 11.5”S) będą mogli za 1 zł dokupić mysz bezprzewodową. Kupony zostaną wysłane w dniu premiery nowych produktów – 4 czerwca 2024 r.