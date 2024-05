Tym sprzętem zawstydzisz każdego gadżeciarza. Sprawdziłem to na własnej skórze

Swiitol E24 Pro 24W, czyli grawerka idealna do poważnych prac

Niedawno miałem przyjemność pobawić się grawerką laserową innego producenta, która na tle Swiitol E24 Pro 24W wypada miernie już w kwestii samej budowy i wykonania. Ma to jednak uzasadnienie w rzeczywistości, bo różnica cenowa między nimi jest spora, co z mojego punktu widzenia stawia model E24 Pro 24W w średniej półce cenowej, jeśli idzie o rynek grawerek laserowych. Potwierdza to zresztą sama moc grawerki rzędu 24 watów, która jest ponadprzeciętna, jak na domowe zastosowania. Zacznijmy jednak od samego początku.

Swiitol E24 Pro jest wykonany z solidnego stopu aluminium, co przekłada się na mocną ramę oraz wysokie zintegrowanie konstrukcji, które nie tylko zwiększa trwałość maszyny, ale również eliminuje potrzebę żmudnego montażu. W sercu tej grawerki leży zaawansowany system laserowy, wykorzystujący drugą generację lasera niebieskiego, a więc technologię, która kompresuje plamę laserową, znacznie poprawiając zdolności cięcia, jednocześnie zwiększając efektywność odprowadzania ciepła. W rezultacie żywotność takiego lasera ma być znacząco przedłużona względem modeli, robiących użytek z innych technologii, o co dba również system wspomagania powietrzem.

Idąc dalej, E24 Pro może pochwalić się ultracienkim obszarem skupienia wynoszącym tylko 0,06×0,06 mm, co gwarantuje wysoką precyzję cięcia i możliwość wykonywania dokładnych grawerów. W praktyce może z łatwością przecinać 17-mm sklejkę czy 15-mm czarny akryl (tutaj w kilku podejściach). Jednocześnie taki laser może również grawerować na twardych materiałach – od szkła po drewno i na kamiennych materiałach kończąc, a producent przekonuje, że prędkości cięcia i grawerowania są o 40% szybsze niż w alternatywnych modelach, bo wynosi do aż 36000 mm na minutę. Dodatkowo o precyzję ma dbać jednoczęściowa rama dolna i dwuosiowa konstrukcja prowadnic na osi X, które wspólnie minimalizują generowane wibracje.

Jeśli idzie o samo użytkowanie, grawerka E24 Pro jest wyposażona w zaawansowaną 32-bitową płytę główną, która oferuje szybsze przetwarzanie danych i obsługuje opcjonalne funkcje, takie jak autofokus i wznawianie rzeźbienia po wyłączeniu zasilania. Dodatkowo mobilna aplikacja BURNLAB jest dostępna zarówno na Androida, jak i iOS, dzięki czemu zapewnia przyjazny dla użytkownika interfejs do sterowania grawerem laserowym, czyniąc go jeszcze bardziej dostępnym i wygodnym. Producent zadbał też o specjalny filtr ochronny, który chroni użytkowników przed 97% szkodliwego światła ultrafioletowego, eliminując potrzebę zakładania ochronnych okularów podczas pracy lasera.

Gdzie i jak kupić Swiitol E24 Pro 24W?

Wspominamy o Swiitol E24 Pro 24W nie bez powodu, bo tak się składa, że tę dokładnie grawerkę laserową można dziś zgarnąć w promocyjnej cenie 395 euro z kodem SWTE24PR w oficjalnym sklepie TomTop, który zapewnia darmową dostawę z europejskiego magazynu.

Zestaw akcesoriów

Warto jednak już teraz zastanowić się nad tym, do czego będziecie takiej grawerki używać, bo jeśli np. macie zamiar wykonywać grawery na obłych, a nie płaskich materiałach, często je ciąć czy grawerować wysokie przedmioty, to znacznie lepiej wyjdziecie na zestawie dostępnym za 553,35 euro z kodem SW202450. Ten obejmuje specjalne gadżety, które albo znacznie upraszczają, albo nawet dosłownie umożliwiają niektóre prace.