Masz już 125. edycję Edge? Przynosi kilka praktycznych nowości

Microsoft Edge to udana przeglądarka, a gigant z Redmond cały czas kombinuje, jakby jeszcze bardziej ją usprawnić. W tej edycji padło przede wszystkim na obszar roboczy, czyli Workspace. Ale zanim przejdę do szczegółów, muszę uprzedzić, że MS rozprowadza nowe funkcje partiami, a więc niekoniecznie od razu uzyskasz dostęp do wszystkich nowości. Jeśli tak się nie stanie, możesz spodziewać się ich w ciągu kolejnych dni.

Co zmienia Edge 125?

A więc – co z tym obszarem roboczym? Usługa znana jako Workspace pozwala na tworzenie wspólnego widoku stron internetowych oraz dokumentów. Są one aktualizowane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu zmiany są od razu widoczne dla zaproszonych osób. Teraz, gdy będzie się otwierać element związany z Workspace, kolor karty będzie oznaczony innym kolorem. Pozwoli to na łatwiejszą identyfikację wyświetlającej go karty, zwłaszcza, gdy ma się ich otwartych dużo – o co przy pracy nietrudno. Folder ten pojawi się w ulubionych.

Pojawiają się także dwie nowe polityki. QRCodeGeneratorEnabled umożliwia włączenie generatora kodów QR. Na urządzeniach wyposażonych w kamerę można także czytać kody QR bezpośrednio poprzez przeglądarkę. Druga to ImageEditorServiceEnabled. Po jej włączeniu będzie można wskazać na stronie grafikę, a następnie przesłać ją do Microsoft Designera w celu dalszej obróbki (w tym z wykorzystaniem SI).

fot.: WindowsLatest

Ponadto usprawniono działanie funkcji kopiuj-wklej. Teraz po wykonaniu takiej operacji pojawi się okienko dialogowe informujące o udanym wklejeniu. Znika ono po kilku chwilach. Ma to zalety? W sumie tak – masz potwierdzenie, że udało się wykonać operację. Pojawia się też polityka umożliwiająca korzystanie z zstd – jest to algorytm kompresji danych.

Ogółem – zmiany to praktyczne i mogą pomóc w codziennym użytkowaniu przeglądarki Edge. A już wiemy, że kolejna edycja przyniesie m.in. suwak, za pomocą którego będzie się ustalać, ile pamięci RAM może wykorzystać przeglądarka.