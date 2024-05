Microsoft zepsuł, Microsoft naprawia. VPN ma już działać normalnie. A czemu nie działał?

Psucie funkcjonalności systemu przez aktualizacje to zjawisko, do którego – niestety – jesteśmy przyzwyczajeni. Jakoś tak wyszło, że pomimo setek zatrudnianych inżynierów i testerów kolejne aktualizacje systemu nie tylko wprowadzają nowe elementy, ale także psują istniejące rozwiązania. Jeśli korzystasz z sieci VPN, dobra wiadomość – na Windowsie będzie działać znowu normalnie.

VPN na Windows naprawione. Co zawiodło?

Wczoraj mieliśmy drugi wtorek miesiąca, a więc tradycyjny Patch Tuesday, w trakcie którego Microsoft wypuszcza łatki i poprawki związane z bezpieczeństwem. Pakiet o oznaczeniu KB5037771 zawiera poprawkę błędu powodującego brak możliwości korzystania z sieci VPN lub też zakłócania jej pracy. Przy informacji o jego opublikowaniu podano także, że pierwsze problemy tego typu pojawiły się już 9 kwietnia. A więc ponad miesiąc temu.

Co sprawiło, że w ogóle występowały? Niestety – Microsoft nie podał żadnych wyjaśnień dla tego zjawiska. Po prostu problem był – problem znikł. Co jednak ciekawe, po zainstalowaniu KB5037771 może pojawić się… inny. A konkretnie – z nieznanych nikomu przyczyn blokowana jest możliwość zmiany zdjęcia profilowego. Tak więc mamy utrzymanie niechlubnej tradycji, że łatka jedną rzecz poprawia, a drugą psuje.

Czytaj też: Aktualizacja Windows 11 wciśnie Ci reklamę Xbox Game Pass

Poprawka jest dostępna na każdym systemie poprzez Windows Update. Biorąc jednak pod uwagę powyższe informacje, przed jej wprowadzeniem zalecam ustawienie zdjęcia profilowego. Ponieważ KB5037771 jest dostępne póki co mniej niż 24 godziny, nie można zagwarantować, że nie pojawią się inne nieprzyjemne zjawiska. Dlatego jeśli nie korzystasz z VPN i nie jest to dla Ciebie istotne, lepiej wstrzymać się co nieco z instalacją.