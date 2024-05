Home Nauka Był ruchomy zamek Hauru, jest mobilny most ASTRA. To wynalazek genialny w swojej prostocie!

A co gdyby most można było postawić wszędzie tam, gdzie akurat jest potrzebny? ASTRA to niesamowity szwajcarski projekt, który umożliwia płynny ruch autostradowy nad prowadzonymi robotami drogowymi.